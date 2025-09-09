НОВОСТИОбщество

Симоньян сделали операцию на сердце: она вышла из наркоза и "сгрызла шоколадку"

Она подчеркнула, что восстановление после операции и ее здоровье – это только в руках Господа

09 сентября 2025, 11:08

Маргарита Симоньян / Фото: t.me/margaritasimonyan
Маргарита Симоньян / Фото: t.me/margaritasimonyan

Маргарите Симоньян в понедельник, 8 сентября, сделали операцию. Об этом главный редактор RT рассказала в своем Telegram-канале.

«Пару часов назад я вышла их наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю», – написала она.

Ранее Симоньян на телеканале "Россия 24" рассказала, что у нее серьезное заболевание и ей предстоит операция на сердце.

По ее словам, диагноз поставили неделю назад, при этом она не уточнила, о каком заболевании идет речь.

Напомним, проблемы с сердцем также были у ее супруга Тиграна Кеосаяна, который перенес два инфаркта и впал в кому в январе 2025 года.

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

11:16:30 09-09-2025

как бы я жила без данной информации

  38 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:15 09-09-2025

Гость (11:16:30 09-09-2025) как бы я жила без данной информации... Этот твой коммент-сообщение многим людям . Сообщи ещё что-нибудь про свою жизнь.

  -39 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:47:22 09-09-2025

"восстановление после операции и ее здоровье – это только в руках Господа."

Врачи такие: "Ну да. ну да, пошли мы на..."

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

11:39:14 09-09-2025

Здоровья Маргарите...

  -30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:41:27 09-09-2025

Не надо жить на публику. Живите потише, будет лучше

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:28:07 09-09-2025

Гость (11:41:27 09-09-2025) Не надо жить на публику. Живите потише, будет лучше... Журналистов тоже касается?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:45:54 09-09-2025

Боже, их теперь будет двое...

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:04:05 09-09-2025

- "Она подчеркнула, что восстановление после операции и ее здоровье – это только в руках Господа"----------- Бог, к этому не имеет никого отношения. Бог, дал золотое правило - не делай того, что не желаешь себе.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:35:01 09-09-2025

Простые люди попасть к врачу не могут неделями, а этим сердца меняют по каждому чиху.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:26:51 09-09-2025

Когда серьезная операция то человек несколько дней, а то и 10 не ходит (если грудь располовинивали циркуляркой). Соответственно нужно придерживаться хотя бы обычной диеты а не есть шоколадки. Поэтому скорей всего ни операция ни диагноз не страшные, в крайнем случае страшный диагноз, но не тяжелая операция.
А то недавно читал книгу патологоанатома как мужик после операции прободной язвы наелся пельменей на 3-ий день и помер от того что швы на желудке разошлись. Жена ему передала. А что такого говорит. Он так любил домашние пельмешки. Это вы говорит коновалы его убили и по судам хирурга таскала, - шизанушка.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:57:06 09-09-2025

Маргарита в 16 лет вела репортажи из Беслана. Тогда у не и начались "неполадки" со здоровьем.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:02:15 09-09-2025

Галимый пиар.Не удивлюсь тому,что никакой операции,по сути,и не было.

  10 Нравится
Ответить
