Симоньян сделали операцию на сердце: она вышла из наркоза и "сгрызла шоколадку"
09 сентября 2025, 11:08, ИА Амител
Маргарите Симоньян в понедельник, 8 сентября, сделали операцию. Об этом главный редактор RT рассказала в своем Telegram-канале.
«Пару часов назад я вышла их наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю», – написала она.
Она подчеркнула, что восстановление после операции и ее здоровье – это только в руках Господа.
Ранее Симоньян на телеканале "Россия 24" рассказала, что у нее серьезное заболевание и ей предстоит операция на сердце.
По ее словам, диагноз поставили неделю назад, при этом она не уточнила, о каком заболевании идет речь.
Напомним, проблемы с сердцем также были у ее супруга Тиграна Кеосаяна, который перенес два инфаркта и впал в кому в январе 2025 года.
11:16:30 09-09-2025
как бы я жила без данной информации
11:29:15 09-09-2025
Гость (11:16:30 09-09-2025) как бы я жила без данной информации... Этот твой коммент-сообщение многим людям . Сообщи ещё что-нибудь про свою жизнь.
11:47:22 09-09-2025
"восстановление после операции и ее здоровье – это только в руках Господа."
Врачи такие: "Ну да. ну да, пошли мы на..."
11:39:14 09-09-2025
Здоровья Маргарите...
11:41:27 09-09-2025
Не надо жить на публику. Живите потише, будет лучше
14:28:07 09-09-2025
Гость (11:41:27 09-09-2025) Не надо жить на публику. Живите потише, будет лучше... Журналистов тоже касается?
11:45:54 09-09-2025
Боже, их теперь будет двое...
12:04:05 09-09-2025
- "Она подчеркнула, что восстановление после операции и ее здоровье – это только в руках Господа"----------- Бог, к этому не имеет никого отношения. Бог, дал золотое правило - не делай того, что не желаешь себе.
12:35:01 09-09-2025
Простые люди попасть к врачу не могут неделями, а этим сердца меняют по каждому чиху.
13:26:51 09-09-2025
Когда серьезная операция то человек несколько дней, а то и 10 не ходит (если грудь располовинивали циркуляркой). Соответственно нужно придерживаться хотя бы обычной диеты а не есть шоколадки. Поэтому скорей всего ни операция ни диагноз не страшные, в крайнем случае страшный диагноз, но не тяжелая операция.
А то недавно читал книгу патологоанатома как мужик после операции прободной язвы наелся пельменей на 3-ий день и помер от того что швы на желудке разошлись. Жена ему передала. А что такого говорит. Он так любил домашние пельмешки. Это вы говорит коновалы его убили и по судам хирурга таскала, - шизанушка.
13:57:06 09-09-2025
Маргарита в 16 лет вела репортажи из Беслана. Тогда у не и начались "неполадки" со здоровьем.
14:02:15 09-09-2025
Галимый пиар.Не удивлюсь тому,что никакой операции,по сути,и не было.