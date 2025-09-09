Она подчеркнула, что восстановление после операции и ее здоровье – это только в руках Господа

09 сентября 2025, 11:08, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: t.me/margaritasimonyan

Маргарите Симоньян в понедельник, 8 сентября, сделали операцию. Об этом главный редактор RT рассказала в своем Telegram-канале.

«Пару часов назад я вышла их наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю», – написала она.

Она подчеркнула, что восстановление после операции и ее здоровье – это только в руках Господа.

Ранее Симоньян на телеканале "Россия 24" рассказала, что у нее серьезное заболевание и ей предстоит операция на сердце.

По ее словам, диагноз поставили неделю назад, при этом она не уточнила, о каком заболевании идет речь.

Напомним, проблемы с сердцем также были у ее супруга Тиграна Кеосаяна, который перенес два инфаркта и впал в кому в январе 2025 года.