Что означают сигналы регулировщика и как их запомнить?

За проезд на запрещающий сигнал регулировщика нарушитель заплатит штраф полторы тысячи рублей

28 августа 2025, 06:50, ИА Амител

Регулировщик на дороге / Фото: amic.ru

Многие водители теряются, когда видят на дороге регулировщика. Кто-то вообще не помнит, что означают его сигналы, путает их и вводит в заблуждение других участников дорожного движения. Инспектор с жезлом нечасто встречается на дорогах, но четко знать и распознавать их указания обязан каждый автомобилист. Для тех, кто немного запамятовал, – amic.ru расскажет, что означают сигналы регулировщика, и объяснит, как легко их запомнить.

Кто такой регулировщик?

Регулировщик – это человек, который управляет движением на дороге с помощью специальных жестов и обеспечивает безопасность и порядок на участке движения. На регулировщике должна быть специальная форма или экипировка, а также отличительные знаки.

При этом регулировщиками могут быть не только сотрудники ДПС, но и другие официальные лица, а именно полицейские, дорожники, представители военной автомобильной инспекции, дежурные на паромных переправах и железнодорожных переездах, а также отвечающие за безопасность специалисты учреждений.

Когда регулировщики появляются на дорогах?

Регулировщики появляются на дорогах, когда, например, в городе отключили электричество, на регулируемом перекрестке сломался светофор, случилась авария, ведутся дорожные работы, а также если рядом с участком дороги повышенной активности проходят массовые мероприятия. Порой регулировщика могут поставить и на оживленных перекрестках для оценки обстановки и отладки дорожного движения.

Сотрудник ДПС / Фото: amic.ru

Что такое сигналы регулировщика?

Сигналы регулировщика – это жесты, с помощью которых инспектор управляет потоком транспорта и пешеходами. Регулировщик жестикулирует руками, жезлом или красным сигнальным диском (в случае плохой видимости). Для водителя имеет значение положение рук и тела инспектора. От того, как регулировщик стоит перед вами и что он показывает, зависят ваши действия на дороге. Поэтому его сигналы должен знать каждый водитель.

При каких сигналах регулировщика ехать можно?

Есть сигналы регулировщика, при которых можно продолжать движение, но в определенном направлении:

инспектор стоит боком, руки вытянуты в стороны или опущены – в таком случае трамваи могут двигаться прямо, безрельсовый транспорт (автомобили и другие ТС) – прямо и направо, а пешеходам разрешено переходить проезжую часть;

если жезл регулировщика направлен влево, то автомобили (и другие безрельсовые ТС) могут ехать хоть прямо, хоть влево, хоть вправо, хоть совершать разворот. Трамваи поворачивают налево, пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;

если жезл регулировщика смотрит прямо на вас, автомобиль (и другие безрельсовые ТС) могут ехать только направо, как и трамваи. При этом пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика.

При каких сигналах регулировщика ехать запрещено?

При следующих сигналах регулировщика ехать запрещено всем (и трамваям, и безрельсовым транспортным средствам, и пешеходам):

инспектор стоит к вам спиной или лицом вперед, а его руки вытянуты в стороны или опущены;

инспектор стоит к вам спиной, а его рука вытянута прямо;

если жезл инспектора поднят вверх;

если жезл инспектора направлен вправо.

Сигналы регулировщика/ Фото: 24pdd.kz

Какие еще сигналы использует регулировщик?

Кроме основных жестов, регулировщик может также:

свистеть – чтобы привлечь внимание водителя. Как правило, это делается, если автолюбитель игнорирует сигнал остановки;

вращать жезлом или сигнальным диском – чтобы водители как можно скорее освободили проезжую часть. Если регулировщик вращает жезлом перед своей грудью, то в таком случае необходимо ускориться водителям и справа, и слева от инспектора;

говорить в громкоговоритель – чтобы уточнять жесты речью;

направлять жезлом на транспортное средство – чтобы водитель остановился в указанном ему месте.

опускать руку и указать налево – чтобы водитель завершил поворот налево.

Регулировщик может подавать жестами рук и другие сигналы, понятные водителям и пешеходам.

Как легко запомнить сигналы регулировщика?

Легко запомнить указания можно с помощью короткого стишка, который предлагают выучить еще в автошколе. Он звучит так:

"Если палка смотрит в рот – делай правый поворот,

Если палка смотрит влево – поезжай, как королева,

Если палка смотрит вправо – ехать не имеешь права,

Грудь и спина – для водителя стена.

Боком встал, руки в карманах – едешь прямо и направо.

Поднял палку вверх не зря – дальше двигаться нельзя".

Запоминается этот стишок легко, поэтому можно просто его заучить.

Также можно периодически просматривать специальные картинки, на которых наглядно показано, как работают сигналы регулировщика.

Регулировщик на дороге/ Фото: amic.ru

Что делать, если сигналы регулировщика противоречат светофору или дорожным знакам?

Сигналы регулировщика для участников дорожного движения всегда находятся в приоритете. Поэтому если на дороге есть регулировщик, то светофор, знаки или разметка значения не имеют. Водители и пешеходы должны подчиняться указаниям инспектора с жезлом.

Если регулировщик требует затормозить, то останавливаться автомобилисты должны у стоп-линии. Если ее нет, останавливаться нужно на перекрестке (перед пересечением с проезжей частью, не мешая пешеходам), перед железнодорожным переездом (у стоп-линии, знака или светофора), перед светофором или регулировщиком (не создавая помехи для транспорта и пешеходов).

Если водители, которые при поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, им разрешается дальнейшее движение.

Пешеходы и лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности, которые при подаче сигнала находились на проезжей части, должны освободить ее, а если это невозможно – остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений.

Что будет, если проигнорировать сигналы регулировщика?

За игнорирование сигналов регулировщика нарушителя ждет наказание по статье 12.12 Кодекса об административных нарушениях (КоАП РФ). За проезд на запрещающий сигнал регулировщика придется заплатить 1,5 тысячи рублей, за остановку с заездом на стоп-линию – 800 рублей, за повторное неподчинение указаниям – 7,5 тысячи рублей (также за нарушение могут изъять права на четыре-шесть месяцев), в такую же сумму обойдется переезд железной дороги, вопреки запрету инспектора (с лишением прав на четыре-шесть месяцев), также за повторный переезд ж/д путей нарушителю грозит изъятие водительского удостоверения на год. Пешеход за нарушение запрета регулировщика заплатит 500 рублей штрафа либо же отделается предупреждением (по статье 12.29 КоАП РФ).

