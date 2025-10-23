Депутаты Хабаровского края выступили против повышения утильсбора на автомобили
Парламентарии предупреждают, что эта мера приведет к резкому удорожанию автомобилей
23 октября 2025, 23:20, ИА Амител
Законодательное собрание Хабаровского края направило официальное обращение в правительство РФ с критикой планируемого увеличения утилизационного сбора. Парламентарии предупреждают, что эта мера приведет к резкому удорожанию автомобилей, сообщает transsibinfo.
Согласно предложениям Минпромторга, сохранится льготная ставка только для машин с двигателями до 160 л.с., используемых в личных целях. Это может увеличить стоимость утильсбора для популярных иностранных моделей с текущих 10 тысяч рублей до 0,7–1,3 миллиона рублей.
В обращении депутаты указывают, что импорт автомобилей может сократиться почти на 50%, цены на отдельные марки – вырасти на миллионы рублей, а большинство жителей предпочитают импортные машины.
Парламентарии планируют объединить усилия с другими дальневосточными регионами для лоббирования своей позиции на федеральном уровне.
Ранее мы рассказывали, к чему может привести повышение утильсбора с 1 ноября 2025 года. Цены на некоторые детали могут вырасти. Не исключено, что "расходники" подорожают на 20%, а цена более редких запчастей увеличится в два раза.
23:40:42 23-10-2025
а по забастовки во Владике - правда? уточните пожалуйста, а то пишут об этом что попало кошмарное
06:25:37 24-10-2025
Гость (23:40:42 23-10-2025) а по забастовки во Владике - правда? уточните пожалуйста, а... Опять видеоподделок насмотрелись, созданных с помощью искусственного интеллекта врагами нашими.
06:37:18 24-10-2025
Партия сказала "Надо", правительство ответило "Есть"))
08:23:14 24-10-2025
Они в коме были? Странно, что не в следующем году выступили
09:11:21 24-10-2025
Гость (08:23:14 24-10-2025) Они в коме были? Странно, что не в следующем году выступили... Каждая информация (в т.ч. закон) требует время для переваривания.. быстро только, когда живот прихватит.