Депутаты Хабаровского края выступили против повышения утильсбора на автомобили

Парламентарии предупреждают, что эта мера приведет к резкому удорожанию автомобилей

23 октября 2025, 23:20, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Законодательное собрание Хабаровского края направило официальное обращение в правительство РФ с критикой планируемого увеличения утилизационного сбора. Парламентарии предупреждают, что эта мера приведет к резкому удорожанию автомобилей, сообщает transsibinfo.

Согласно предложениям Минпромторга, сохранится льготная ставка только для машин с двигателями до 160 л.с., используемых в личных целях. Это может увеличить стоимость утильсбора для популярных иностранных моделей с текущих 10 тысяч рублей до 0,7–1,3 миллиона рублей.

В обращении депутаты указывают, что импорт автомобилей может сократиться почти на 50%, цены на отдельные марки – вырасти на миллионы рублей, а большинство жителей предпочитают импортные машины.

Парламентарии планируют объединить усилия с другими дальневосточными регионами для лоббирования своей позиции на федеральном уровне.

