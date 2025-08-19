НОВОСТИПроисшествия

Девочка умерла от отравления репеллентами в детском лагере Хакасии

В учреждении не было врача

19 августа 2025, 13:45, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Хакасии директору детского лагеря предъявили обвинение в ненадлежащем оказании услуг, повлекшем смерть ребенка, сообщили в региональном Следственном комитете. 

Инцидент произошел в оздоровительном лагере, где десятилетняя девочка скончалась от отравления инсектицидными средствами. По данным следствия, ребенок бесконтрольно использовала репелленты, нанося их на кожу и одежду, что привело к острому химическому отравлению.

Ни руководство, ни сотрудники организации не проконтролировали применение опасных препаратов. Девочка провела в лагере около двух недель, после чего ей стало плохо, и ее госпитализировали, но спасти не удалось.

Следствие также установило, что в учреждении не было круглосуточного дежурства врача-педиатра – медицинскую помощь оказывала только медсестра.

Директора задержали и допросили, сейчас решается вопрос о мере пресечения. Обвинение предъявлено по статье 238 ("Нарушение правил оказания услуг, повлекшее смерть человека").

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

14:04:49 19-08-2025

девочкадурочка а кто то другой виноват??

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:15:52 19-08-2025

В СССР в трансмашевском лагере Дружных дежурили три автомобиля продуктовый, скорая, пажарная. И в наличии был изолятор с врачём. В девяностых ещё ментов подключали, булыгинских с танцев прогонять.
А нынче у этого лагеря даже озеро депутатишка отжал.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:03:13 19-08-2025

Гость (14:15:52 19-08-2025) В СССР в трансмашевском лагере Дружных дежурили три автомоб... пОжарная

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:26:35 19-08-2025

Гость (15:03:13 19-08-2025) пОжарная... Тогда уж и врачОм

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:44:35 19-08-2025

Оптимизации медицинских услуг по голиковски. А виноват директор лагеря. Россия!!!

  6 Нравится
Ответить
