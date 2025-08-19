Девочка умерла от отравления репеллентами в детском лагере Хакасии

В учреждении не было врача

19 августа 2025, 13:45, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Хакасии директору детского лагеря предъявили обвинение в ненадлежащем оказании услуг, повлекшем смерть ребенка, сообщили в региональном Следственном комитете.

Инцидент произошел в оздоровительном лагере, где десятилетняя девочка скончалась от отравления инсектицидными средствами. По данным следствия, ребенок бесконтрольно использовала репелленты, нанося их на кожу и одежду, что привело к острому химическому отравлению.

Ни руководство, ни сотрудники организации не проконтролировали применение опасных препаратов. Девочка провела в лагере около двух недель, после чего ей стало плохо, и ее госпитализировали, но спасти не удалось.

Следствие также установило, что в учреждении не было круглосуточного дежурства врача-педиатра – медицинскую помощь оказывала только медсестра.

Директора задержали и допросили, сейчас решается вопрос о мере пресечения. Обвинение предъявлено по статье 238 ("Нарушение правил оказания услуг, повлекшее смерть человека").

