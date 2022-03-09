Американские энергетики попросили власти не запрещать импорт урана из России

Уран не войдёт в список энергоносителей, которые США запретит импортировать из России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Агентство уточняет, что примерно половина урана, потребляемого атомными электростанциями США, добывается в России, Казахстане и Узбекистане. По информации источника, представители энергетической отрасли настаивали, чтобы Белый дом не запрещал импортировать уран из России, несмотря на спецоперацию на Украине. В публикации также отмечается, что в США сейчас нет производства или переработки урана.

8 марта президент Джо Байден объявил, что США вводят запрет на импорт российской нефти, газа и других энергоносителей. По его словам, власти США понимают, что не все европейские союзники смогут отказаться от российских энергоресурсов. Настаивать на этом Америка не будет. Байден также добавил, что цены на топливо в США после принятия этого решения будут расти. Бензин в США уже подорожал до исторического максимума — 4,173 доллара за галлон (3,785 литра).

Британская топливная компания British Petroleum также перестанет закупать нефть у российских поставщиков.