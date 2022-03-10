Барнаульцы рассказали о своём отношении к закрытию McDonald's

McDonald's уходит из России — сеть ресторанов закроет 850 заведений в стране. Телеканал «Толк» собрал мнения барнаульцев о том, что они думают по этому поводу.

«Всё, что закрывается и наценяется, только не на пользу людям и покупателям. Я лично крайне недовольна». «Хрен с ним, с этим „Макдональдсом“, пусть закрывают. Я вот сколько тренировался, только сейчас пришёл поел, и больше не хочу туда идти». «Если питается вся Россия в „Макдональдсе“, то это утрата. Мы скоро прощальный обед будем делать». «Людей просто жалко, они работу теряют», — высказались жители Барнаула.

Напомним, 9 марта рестораны McDonald's в Барнауле ещё были открыты — и на проспекте Строителей, 117, и в ТЦ «Лето» на Павловском тракте, 251а. Сотрудникам о закрытии на тот момент ничего не сообщали.

Также сообщалось, что McDonald's могут национализировать после прекращения деятельности в России.