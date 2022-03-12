Colgate-Palmolive будет поставлять в Россию только средства повседневного использования

Американская компания Colgate-Palmolive приостановила в Россию поставку всех товаров, кроме средств повседневного использования для здоровья и гигиены. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Также компания прекращает все капиталовложения и рекламную деятельность на территории России. Причиной данного решения названа военная операция на Украине.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России проверит соблюдение прав работников компаний, ушедших из России. Прокуроры обратят внимание на соблюдение трудовых договоров, порядка выплаты заработной платы и определение её размера, исполнение взятых на себя обязательств перед контрагентами и РФ.

После начала военной спецоперации на Украине крупные международные компании одна за другой заявляют об уходе с российского рынка. Некоторые объявили о роспуске коллектива, другие сообщили, что будут платить зарплату сотрудникам даже в тот период, пока не работают в России. Amic.ru подготовил инфографику с брендами, которые покидают нашу страну (пока — временно). Список неполный.