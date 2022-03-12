США запретили поставки в Россию долларовых банкнот

Президент США Джо Байден запретил продавать в Россию долларовые банкноты, сообщает РИА Новости.

Запрету подвергается экспорт, реэкспорт, продажи или поставки напрямую или опосредованно из США, а также от американских физических или юридических лиц. Ограничения накладываются вне зависимости от местонахождения их купюр. Продавать доллары нельзя как правительству РФ, так и любому жителю России.

Кроме того, Байден ограничил импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России, а также экспорт предметов роскоши в страну. В указе президента США указано, что ограничения станут основанием для будущих мер против инвестиций в любой сектор российской экономики.

Ранее Джо Байден объявил о том, что США вводит запрет на импорт российской нефти и газа.

Также Банк России ввёл новый порядок валютных операций, в соответствии с которым граждане не смогут купить наличные доллары и евро. Кроме того, введено ограничение на снятие валюты со счетов граждан. Действовать новый порядок будет с 9 марта до 9 сентября, говорится в опубликованном сообщении ЦБ. Amic.ru подготовил для вас разбор, что это значит, и как быть, если валюта вдруг понадобится.