В Армении перестали принимать карты «Мир»

Банки Армении перестали обслуживать карты «Мир», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. Издания отмечают, что держатели карт больше не могут обналичить суммы в банкоматах.

В ЦБ республики заявили, что коммерческие банки с учётом санкционных рисков сами решат вопрос относительно обслуживания российской платёжной системы.

«Коммерческие банки самостоятельно управляют своими рисками, в том числе связанными с санкциями. Что касается изменений в процессе обслуживания клиентов, то коммерческие банки в случае изменения в своих условиях обслуживания уведомят клиентов в надлежащем порядке», — заявили в регуляторе.

Ранее сообщалось, что карты «Мир» перестали принимать во Вьетнаме, Казахстане и некоторых турецких банках.