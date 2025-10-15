Эксперт раскритиковала идею предоставлять льготную ипотеку бездетным семьям
Специалист по недвижимости считает, что нужно использовать менее рискованные стимулы поддержки рождаемости
15 октября 2025, 14:15, ИА Амител
Предложение о выдаче льготной ипотеки бездетным семьям под обязательство завести потомство может иметь негативные последствия по самым разным направлениям и выдвинуто в интересах инвесторов и застройщиков, заявила amic.ru руководитель департамента городской недвижимости компании "НДВ Супермаркет Недвижимости" Елена Мищенко.
Ранее стало известно, что президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков рассказал ТАСС о поддержке идеи предоставления льготной ипотеки молодым бездетным семьям под обязательства родить ребенка в течение определенного периода.
«Нужно предоставить возможность взятия льготной ипотеки не только семьям с тремя и более детьми, но и остальным. Основной краеугольный вопрос, что делать с молодыми семьями, у которых нет детей. Ведь сейчас возможность улучшения жилищных условий появляется только после рождения ребенка», – рассуждал Глушков.
Руководитель НОСТРОЙ также заверил, что в рамках поддержки этой инициативы "уже придумано несколько конструкций", однако стоит вопрос наличия ресурсов.
«Наверное, в каких-то семьях появится потомство. Но такой подход не учитывает множество случаев – вдруг супруги примут решение развестись? Как действовать в этом случае и во многих других? Да мало ли ситуаций бывает. В любом случае это не совсем правильная мотивация для рождения детей», – убеждена Елена Мищенко.
По ее мнению, верным шагом было решение снижать процентную ставку в зависимости от количества детей:
«Мы уже выдвигали инициативу, чтобы гасить, например, 5–10% от ипотечного кредита после рождения очередного малыша. Нужно также предоставлять людям возможность маневрировать с ипотекой после рождения еще одного ребенка, поскольку зачастую семья нуждается в дополнительной жилплощади, она не должна быть связана».
Елена Мищенко считает, что можно использовать и другие формы стимулирования многодетных семей:
«Можно убрать первоначальный взнос, скажем, для семей до 30 лет это будет очень неплохим подспорьем. Если не могут потянуть ипотеку – от "Дом.рф" строятся и сдаются в аренду дома, просто не все об этом знают. Для мам должны быть также возможности получить поддержку психолога, сходить в фитнес-зал бесплатно или с 80-процентной скидкой – все это государству вполне по силам».
Выдвинутая инициатива на руку далеко не всем участникам рынка недвижимости, уверена собеседник.
«От нее могут выиграть инвесторы и застройщики. Возможно, это очередной слив бюджета, нельзя исключать такого варианта. В целом никаких улучшений на рынок эта мера не принесет, гораздо лучше, если будут использоваться вполне доступные, но не до конца востребованные сегодня формы поддержки семей, у которых появляются дети», – заключила эксперт по недвижимости.
