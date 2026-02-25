Эксперт заявил, что установка потолка цен на такси может погубить сферу

Повышение тарифов уменьшает число заказов и мотивирует водителей выходить на смену

25 февраля 2026, 14:47, ИА Амител

Такси, поездка / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
В условиях экстремальных снегопадов в Госдуме выдвинули предложение установить ограничения на стоимость услуг такси в неблагоприятные погодные условия. Однако, по мнению основателя таксопарка Станислава Еговцева, такие меры могут негативно отразиться на отрасли и вызвать неудобства для пассажиров. Об этом он рассказал в интервью на радио Sputnik.

«Рост цен на такси в плохую погоду обусловлен увеличением спроса. При этом, когда стоимость поездок повышается, некоторые люди отказываются от них, а другие водители, напротив, выходят на работу. Это помогает поддерживать баланс на рынке», — пояснил Еговцев.

Эксперт подчеркнул, что при ограничении роста цен спрос останется высоким, но мотивация водителей снизится.

«Машин станет меньше, а ожидание — дольше. Возникнет дефицит, который приведет к появлению серого рынка: "отмени заказ, поедем за наличку", "поеду без приложения, но дороже". Появятся неофициальные таксисты. Мы уже сталкивались с этим в 2010-х годах», — отметил он.

В качестве альтернативы Еговцев предложил установить особые правила для поездок, имеющих социальное значение, например, в медицинские учреждения или к детям. Также он считает целесообразным снижать стоимость поездок на 15–20% для определенных категорий граждан, таких как пенсионеры, студенты, многодетные семьи и малоимущие.

Ранее сообщалось, что Путин поручил разработать льготные тарифы на такси для многодетных семей.

Комментарии 6

Гость

14:52:34 25-02-2026

Не нравится - пусть на завод идут и попробуют приносить пользу вместо паразитизма

Гость

15:14:04 25-02-2026

Убьют эту сферу ВАЗ и законодатели

Гость

16:22:01 25-02-2026

А можно вообще обойтись без государственной регулировки? Как бы, мы сами договоримся с таксистами, бомбилами, как и на чём нам ехать, за какую плату...

Гость

19:35:14 25-02-2026

Гость (16:22:01 25-02-2026) А можно вообще обойтись без государственной регулировки? Как... главное, чтобы вы налоги оба заплатили, в размере 50% от поездки))

Гость

23:38:59 25-02-2026

Начните с ЖКХ! Без такси мы сможем обойтись и попросту не пользоваться, так что сами их отрегулируем...

Гость

01:26:09 26-02-2026

эксперт врет и лоббирует неприкрыто

