Эксперт заявил, что установка потолка цен на такси может погубить сферу
Повышение тарифов уменьшает число заказов и мотивирует водителей выходить на смену
25 февраля 2026, 14:47, ИА Амител
В условиях экстремальных снегопадов в Госдуме выдвинули предложение установить ограничения на стоимость услуг такси в неблагоприятные погодные условия. Однако, по мнению основателя таксопарка Станислава Еговцева, такие меры могут негативно отразиться на отрасли и вызвать неудобства для пассажиров. Об этом он рассказал в интервью на радио Sputnik.
«Рост цен на такси в плохую погоду обусловлен увеличением спроса. При этом, когда стоимость поездок повышается, некоторые люди отказываются от них, а другие водители, напротив, выходят на работу. Это помогает поддерживать баланс на рынке», — пояснил Еговцев.
Эксперт подчеркнул, что при ограничении роста цен спрос останется высоким, но мотивация водителей снизится.
«Машин станет меньше, а ожидание — дольше. Возникнет дефицит, который приведет к появлению серого рынка: "отмени заказ, поедем за наличку", "поеду без приложения, но дороже". Появятся неофициальные таксисты. Мы уже сталкивались с этим в 2010-х годах», — отметил он.
В качестве альтернативы Еговцев предложил установить особые правила для поездок, имеющих социальное значение, например, в медицинские учреждения или к детям. Также он считает целесообразным снижать стоимость поездок на 15–20% для определенных категорий граждан, таких как пенсионеры, студенты, многодетные семьи и малоимущие.
Ранее сообщалось, что Путин поручил разработать льготные тарифы на такси для многодетных семей.
14:52:34 25-02-2026
Не нравится - пусть на завод идут и попробуют приносить пользу вместо паразитизма
15:14:04 25-02-2026
Убьют эту сферу ВАЗ и законодатели
16:22:01 25-02-2026
А можно вообще обойтись без государственной регулировки? Как бы, мы сами договоримся с таксистами, бомбилами, как и на чём нам ехать, за какую плату...
19:35:14 25-02-2026
Гость (16:22:01 25-02-2026) А можно вообще обойтись без государственной регулировки? Как... главное, чтобы вы налоги оба заплатили, в размере 50% от поездки))
23:38:59 25-02-2026
Начните с ЖКХ! Без такси мы сможем обойтись и попросту не пользоваться, так что сами их отрегулируем...
01:26:09 26-02-2026
эксперт врет и лоббирует неприкрыто