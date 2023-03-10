НОВОСТИОбщество

Эксперты и политики объяснили, почему столицу России нельзя переносить в Барнаул

Среди недостатков отмечают удалённость от центра и отсутствие инфраструктуры

10 марта 2023, 12:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Известный российский политолог Илья Гращенков предложил перенести столицу России в Барнаул, а алтайские политики и эксперты поделились мнением об этой идее. Если коротко – перспектив у "столицы мира" не так много.

Депутат АКЗС Александр Молотов в интервью "Атмосфере" рассказал, что подобная идея не нова, но Москва является для России сакральным городом. Он также отметил, что Барнаул находится не в лучшем географическом положении. Политик добавил, что ему нравится столица Алтайского края, которая может потерять свой шарм после превращения в мегаполис.

Депутат Барнаульской городской Думы Никита Федюнин посчитал предложение Гращенкова PR-историей и предложил построить в регионах больше объектов инфраструктуры. В идее переноса столицы в Барнаул, по мнению Федюнина, мало смысла.

"Перенос столицы в Барнаул – нереалистичная идея. А высказана она только для того, чтобы упоминали человека, который это предложил. У Барнаула в этом плане – бесперспективняк", – высказал своё мнение депутат БГД от фракции КПРФ Юрий Красильников.

Политтехнолог Константин Лукин заявил, что в Барнауле нет транспортной инфраструктуры для реализации идеи Гращенкова, а глава Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев отметил, что Барнаул не является кандидатом на звание новой столицы. Город, по его мнению, может соперничать с Новосибирском, но это уже внутренняя история.

Отметим, что, помимо Барнаула, Илья Гращенков предлагал перенести столицу страны в Екатеринбург или Новосибирск. Красноярск, предложенный Олегом Дерипаской, в качестве столицы он не рассматривал из-за грязного воздуха.
 

Комментарии 20

  • Офигеть, на серьезных щах это обсуждать! У нас на базаре мост сломался, чинят еще! Президенту по Калинина объезжать что-ли?
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Президенту по Калинина объезжать что-ли? --- Зачем? Он в небоскребах на Речном жить будет)
    10 марта, Гость   Ответить
  • Президенту по Калинина объезжать что-ли? ----- На этот случай есть вертолет.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Президенту по Калинина объезжать что-ли? ----- Зачем? Поселить поближе к работе и все. На Молодежной, например)))
    10 марта, Гость   Ответить
  • Ага, в пятиэтажке хрущевке :)
    10 марта, Гость   Ответить
  • Ишь, чинуши... воздух должен быть чистым, а девы- целомудренны... а по теме- нафиг тут не надо никакой столицы, кто хотел- тот уехал, кто захотел остаться- остался, а вы собрались притащиться сюда нам жизнь портить?
    10 марта, Гость   Ответить
  • На Молодёжной одни хрущёбы. Вот когда на Сахарова построят, тогда можно.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Жалко,обидно.Как случайно ляпнула в моём присутствии моя мать:нет хвоста и видно.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Не хотят они чтобы что-то менялось, боятся за свои кресла. Если тут теоретически будет столица, то многие потеряют свои теплые места. Они так уютненько здесь устроились. Тепло, тихо, никто не мешает.
    10 марта, Гость   Ответить
  • А употребление слова "бесперспективняк" в публичном пространстве депутатом, голосовавшим за закон о чистоте государственного языка - это как квалифицировать?
    10 марта, Гость   Ответить
  • Как об этом можно на полном серьезе разговаривать, проблем то в стране нет.
    10 марта, Гость   Ответить
  • правильно, барнаул - столица мира, зачес статус понижать
    10 марта, Гость   Ответить
  • Один дурак ляпнул глупость, другие десять неделю будут ее пережевывать. И вроде все при деле, и пиар какой-никакой. Прям деревенская завалинка и бабки-дедки с семками... И обитатели этой завалинки нами рулят... Даже не смешно!
    10 марта, Гость   Ответить
  • А во время массовых праздников "столица" вся влезет на Арбат, куда её согнали с Сахарова?
    10 марта, Гость   Ответить
  • барнаульцы не против . пусть столица будет в барнауле либо в новосибирске. в центре страны. будет равномерное развитие страны
    10 марта, Гость   Ответить
  • Депутат, который по идее должен думать о развитии региона, где он избран депутатом, говорит открыто, что у Барнаула нет перспективы. Так они и работают. С такими депутатами у нас точно перспективы нет.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Так столицу и переносят чтобы создать инфраструктуру и перспективняк. Вашу дивизию, - Петр 1 - построил Питер на болоте. Строители всего мира крутили пальцем у виска. А теперь что - самый красивый город России! Казахи построили Астану в степи! Теперь у них развит как юг страны так и север.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Наши эксперты и чиновники не есть лица конечной инстанции.Кто-то сказал, что Барнаул далеко.От чего. ?границ, от которых до Москвы предполетное время около 10 мин.Это подсчитал наш Президент время от Харькова до Москвы, если Украина войдет в НАТО. Для Барнаула будет только "плюс". Вообще говоря, минусов не вижу при переводе столицы в Барнаул.Только плюсы.А ранее я писал про удачное расположение в смысле много транспортных путей сообщения.Почти средина России.Отговорки экспертов и местных думцев не воспринимаю всерьез.Им ответственности будет больше,т.к. если мы ,внизу спрашиваем, нам можно порой и отписки дать, а вот Верховной власти отписки не дашь. Даешь Барнаул - столица РФ!!!
    10 марта, Гость   Ответить
  • Оптимально или Барнаул или Новосибирск. Барнаул хорош тем, что это самый стабильный в социальном плане город. Вывести на протестную демонстрацию больше 2-3 тысяч человек не получится. Построив 2-3 дороги + БКД (БАРНАУЛЬСКАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ДОРОГА), все проблемы с транспортной инфраструктурой будут решены. Китай - наш главный перспективный союзник - рядом + хорошая экология. Новосибирск слишком перезагружен - даже строительство 2-3 мостов не спасут ситуацию.
    10 марта, Гость   Ответить
  • России необходимо развитие за Уралом в Сибири и на востоке. Перенос столицы в Сибирь является стимулом развития. Можно определить оптимальное географическое место и построить небольшой столичный город с нуля, а горожане и бизнес быстро подтянутся. Вектор мирового развития направлен на Китай и на все страны восточной Азии. Пример Бразилии, Казахстана ...
    10 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров