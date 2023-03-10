Эксперты и политики объяснили, почему столицу России нельзя переносить в Барнаул

Среди недостатков отмечают удалённость от центра и отсутствие инфраструктуры

10 марта 2023, 12:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Известный российский политолог Илья Гращенков предложил перенести столицу России в Барнаул, а алтайские политики и эксперты поделились мнением об этой идее. Если коротко – перспектив у "столицы мира" не так много.

Депутат АКЗС Александр Молотов в интервью "Атмосфере" рассказал, что подобная идея не нова, но Москва является для России сакральным городом. Он также отметил, что Барнаул находится не в лучшем географическом положении. Политик добавил, что ему нравится столица Алтайского края, которая может потерять свой шарм после превращения в мегаполис.

Депутат Барнаульской городской Думы Никита Федюнин посчитал предложение Гращенкова PR-историей и предложил построить в регионах больше объектов инфраструктуры. В идее переноса столицы в Барнаул, по мнению Федюнина, мало смысла.

"Перенос столицы в Барнаул – нереалистичная идея. А высказана она только для того, чтобы упоминали человека, который это предложил. У Барнаула в этом плане – бесперспективняк", – высказал своё мнение депутат БГД от фракции КПРФ Юрий Красильников.

Политтехнолог Константин Лукин заявил, что в Барнауле нет транспортной инфраструктуры для реализации идеи Гращенкова, а глава Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев отметил, что Барнаул не является кандидатом на звание новой столицы. Город, по его мнению, может соперничать с Новосибирском, но это уже внутренняя история.

Отметим, что, помимо Барнаула, Илья Гращенков предлагал перенести столицу страны в Екатеринбург или Новосибирск. Красноярск, предложенный Олегом Дерипаской, в качестве столицы он не рассматривал из-за грязного воздуха.

