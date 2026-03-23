Генсек НАТО: Зеленский хочет заключить мирное соглашение с Россией

США продолжают поддерживать связь со всеми сторонами конфликта

23 марта 2026, 13:30, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Владимир Зеленский стремится заключить мирное соглашение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью телеканалу CBS News.

«Зеленский хочет заключить сделку, и мы должны убедиться, что мы также донесем это до России, чтобы они были готовы к сотрудничеству», — сказал он.

Рютте добавил, что США продолжают поддерживать контакты со всеми сторонами конфликта, и подчеркнул важность усилий американской администрации в вопросе завершения конфликта на Украине:

«Его усилия по завершению конфликта на Украине имеют решающее значение», — прокомментировал он действия администрации президента США Дональда Трампа.

Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Кремль рассчитывает на продолжение трехсторонних переговоров по Украине после того, как будут согласованы графики всех сторон, в первую очередь — американской.

Предыдущий раунд консультаций между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17–18 февраля. Ранее Песков сообщил о паузе в переговорах.