Генсек НАТО: Зеленский хочет заключить мирное соглашение с Россией

США продолжают поддерживать связь со всеми сторонами конфликта

23 марта 2026, 13:30, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Владимир Зеленский стремится заключить мирное соглашение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью телеканалу CBS News.

«Зеленский хочет заключить сделку, и мы должны убедиться, что мы также донесем это до России, чтобы они были готовы к сотрудничеству», — сказал он.

Рютте добавил, что США продолжают поддерживать контакты со всеми сторонами конфликта, и подчеркнул важность усилий американской администрации в вопросе завершения конфликта на Украине:

«Его усилия по завершению конфликта на Украине имеют решающее значение», — прокомментировал он действия администрации президента США Дональда Трампа.

Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Кремль рассчитывает на продолжение трехсторонних переговоров по Украине после того, как будут согласованы графики всех сторон, в первую очередь — американской.

Предыдущий раунд консультаций между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17–18 февраля. Ранее Песков сообщил о паузе в переговорах.

Комментарии 15

Гость

13:38:44 23-03-2026

На примере Ирана можно видеть результаты таких переговоров и сделок...

Шинник

13:39:11 23-03-2026

Ну да, каждую ночь по 50-100 дронов на территорию России прилетают.
Наверное с мирным предложением …

гость

13:41:40 23-03-2026

пошел он нафиг ! только смерть фашику !

Гость

14:56:59 23-03-2026

гость (13:41:40 23-03-2026) пошел он нафиг ! только смерть фашику !... Вот на таких всё и держится

Гость

15:58:20 23-03-2026

Гость (14:56:59 23-03-2026) Вот на таких всё и держится ... А ты за баварское?

Гость

13:53:12 23-03-2026

Поверивший врагу подобен уснувшему на дереве: он проснется, упав...

@

14:00:18 23-03-2026

Пиндосы с хохлами опять будут нам диктовать свои условия?

Запасаемся кока-колой и поп-корном...

Гость

14:02:25 23-03-2026

А Путин чё ?

Гость

14:33:36 23-03-2026

Пока не захватим Одессу и Николаев Англичанка будет гадить на Черном море, не будет спокойно в Крыму и Сочи.

Гость

14:56:01 23-03-2026

Гость (14:33:36 23-03-2026) Пока не захватим Одессу и Николаев Англичанка будет гадить н... За "захватим" могут и спросить

Гость

16:00:06 23-03-2026

Гость (14:56:01 23-03-2026) За "захватим" могут и спросить ... Гитлер с Наполеоном уже спросили

Гость

16:00:07 23-03-2026

Гость (14:56:01 23-03-2026) За "захватим" могут и спросить ... Кто? Ты что ли?

Элен без ребят

20:18:29 23-03-2026

Гость (14:56:01 23-03-2026) За "захватим" могут и спросить ... кто? 😂

Гость

15:52:32 23-03-2026

России как я понимаю наплевать на каких-то клоунов и их хотения, есть цели СВО и они будут достигнуты, это внутреннее дело России и ее исконные территории. А Львов - Полякам отойдет, вот и вся история

Гость

19:05:50 23-03-2026

Гость (15:52:32 23-03-2026) России как я понимаю наплевать на каких-то клоунов и их хоте... а эти цели - они сейчас с Вами в одной комнате?

