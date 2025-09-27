Режиссер скончался 26 сентября на 60-м году жизни

27 сентября 2025, 09:20, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ

26 сентября известный российский кинорежиссер и телеведущий Тигран Кеосаян умер после продолжительной болезни. Ему было 59 лет. Ряд общественных деятелей направили семье Кеосаяна искренние соболезнования.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости отметил, что уход режиссера из жизни – это невосполнимая утрата.

«Мои соболезнования родным, близким, коллегам! Тигран был ярким, творческим человеком. Журналистом, ведущим, принципиальным и неординарно мыслящим. К сожалению, болезнь его так рано забрала в мир иной. Царство Небесное ему. Сил и крепости духа всем родным, близким и коллегам. Его уход – это невосполнимая утрата», – сказал Нилов.

Режиссер Карен Шахназаров назвал новость о смерти Кеосаяна "совершенно ошарашивающей".

«Это, конечно, большая потеря для нашего кино, и для журналистики – он много работал на телевидении. Это очень печально, и для меня тоже. Я с ним работал: он свою первую [картину] делал в моем объединении еще в советское время», – заявил Шахназаров РИА Новости.

Бывшая супруга режиссера, актриса Алена Хмельницкая, с горечью сказала, что не может говорить о произошедшем публично:

«Я сама узнала о смерти Тиграна Кеосаяна совсем недавно. Сейчас я ничего не могу по этому поводу сказать, кроме как Царство ему Небесное», – сообщила Хмельницкая в беседе с news.ru.

Своими воспоминаниями о Кеосаяне поделился ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе. Он рассказал, что навещал телеведущего летом, когда тот находился в коме.

«Я его навещал летом. И меня поразило то, что он реагировал на мои реплики. Я с ним очень долго разговаривал, и он моргал, приподнимался. Сложно видеть человека в этом положении, когда ты его знаешь очень деятельным, веселым, очень энергичным», – поделился Цискаридзе с телеканалом "360".

Официальные соболезнования семье Тиграна Кеосаяна направил президент РФ Владимир Путин. Глава государства вспомнил режиссера как открытого и доброжелательного человека.

«Тигран Эдмондович посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам и многочисленным почитателям. Примите глубокие соболезнования в этот тяжелый час в связи с кончиной Тиграна Эдмондовича Кеосаяна. Искренне разделяю постигшее вас огромное горе», – сказано в обращении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отметил, что творческое наследие Кеосаяна "будет жить долгие годы, радуя новое поколение зрителей". Особые соболезнования он выразил супруге покойного – Маргарите Симоньян: