Фермеры терпят убытки, а сыр снова дорожает: чем грозит новый виток молочного кризиса

Непосильные кредиты, контрафакт и жадность сетей толкают молочную отрасль в кризис

16 июня 2025, 09:15, ИА Амител

Сыр / Фото: unsplash.com/Katrin Leinfellner

Молочные продукты для жителей Алтайского края могут стать настоящим деликатесом. Так, уже сейчас килограмм сыра, по данным Алтайкрайстата, стоит почти тысячу рублей – на 10,4% дороже, чем в начале года. При этом закупочная стоимость молока, из которого его изготавливают, в хозяйствах Алтайского края снова серьезно упала. И это несмотря на его дефицит из-за снижения поголовья дойного стада. На заводах говорят: люди стали меньше покупать "молочку" – склады затоварены. Качественное фермерское молоко стало снова не нужно. Что происходит на рынке и при чем тут фальсификат, разбирался amic.ru.

Дефицит сырья не спасает фермеров от снижения цен

О понижении закупочной цены на молоко алтайские перерабатывающие заводы начали уведомлять фермеров в конце апреля – начале мая. Если осенью и зимой цена за литр без учета НДС доходила до 50 рублей, то сейчас его принимают за 40–45, рассказывает глава КФХ из Троицкого района Евгений Поваров. Однако в магазине этот продукт стоит в два раза дороже. Килограмм сливочного масла обходится в среднем в 1233,40 рубля, следует из данных Алтайкрайстата. Рекордсменом по удорожанию стал сыр: его средняя цена за килограмм выросла с 892,80 до 985,91 рубля.

"Нас уведомили, что склады затоварены: из-за высоких цен в магазинах покупательная способность снизилась. Разговаривал с ребятами, кто занимается молочным животноводством: один снизил цену в закупе на три рубля, другой – сразу на семь. Мы сейчас сдаем молоко по 42 рубля. Производство снова приблизилось к себестоимости. В прошлом году, когда возник острый дефицит сырья, заводы клялись, что цену не уронят ни на рубль. Но обещания не сдержали", – говорит Евгений Поваров.

Напомним, два предыдущих года производство сырого молока в Алтайском крае было убыточным. Сырье скупали задешево и многие были вынуждены пустить скот под нож. А летом 2024-го спохватились: в регионе возникла нехватка молока. Производство молочной продукции снизилось и цены на нее ползли вверх. Тогда острый дефицит перевернул рынок: стоимость фермерского молока поднялась на 25–30%.

Новых коров за год вырастить не успели, но цены на молоко снова пошли вниз, рассказывает руководитель сельхозпредприятия имени Титова Александр Траутвейн.

"В магазинах цены бешеные, а фермерам начали урезать оплату. Нам завод без объяснений в апреле понизил цену на рубль, потом еще на один. Раньше весной всегда было "большое молоко", но не сейчас. Дефицит-то никуда не делся. Я заводу сказал: уроните еще цену – буду искать другого покупателя. После этого успокоились", – говорит Александр Траутвейн.

Контрафакт давит на цену

Евгений Поваров полагает: качественное молоко не нужно из-за контрафакта. По его словам, несмотря на внедрение системы ФГИС "Меркурий" (Федеральная государственная информационная система, предназначенная для контроля оборота продукции животного происхождения на территории Российской Федерации), в торговлю поступает фальсификат. Такие манипуляции снижают спрос на натуральное сырье и, соответственно, давят на цену.

"Далеко не вся молочная продукция, которую продают в магазинах, произведена из натурального коровьего молока. На рынке, несмотря на "Меркурий", появилось много контрафакта. В программу заводят мнимое молоко, которое произведено не от коров, минуя штрафы. То, что хотели проконтролировать, не работает. За деньги делается все", – убежден Евгений Поваров.

Об этом говорит и директор молочного завода "Рикон" из села Зимари Олег Махнаков. Когда на полке лежит якобы сливочное масло по подозрительно низкой цене, выводы напрашиваются сами собой, аргументирует спикер.

"При нынешней цене на молоко невозможно произвести сливочное масло, которое продают ниже 120–150 рублей – и это уже с наценкой торговой сети. Все понимают, что чудес не бывает. И вроде системы "Меркурий" и "Честный знак" работают, но откуда-то это все берется. Значит, их как-то обходят", – рассуждает Олег Махнаков, который занимается молочным животноводством и производством сыров.

Почему растет себестоимость производства

Себестоимость производства натуральных молочных продуктов, как и коровьего молока, растет большими темпами. Увеличились затраты на энергоносители, дизтопливо, запчасти, корма. Серьезно выросли и зарплаты в отрасли.

По данным Союзмолоко, себестоимость производства молока в России с 2022 года выросла на 24%, переработки – на 15–18% в зависимости от категории. Подорожали энергоносители, топливо, упаковка, импортное оборудование. Дополнительное давление оказывает рост ставок по кредитам.Но даже с учетом роста заработных плат очередь из кандидатов в хозяйствах не выстраивается, говорит Евгений Поваров. Он убежден: если закупочную цену заводы снизят еще сильнее, у фермеров просто не будет возможности удержать сотрудников на селе.

"С учетом колоссального оттока населения из сел нехватка работников стала еще более острой. Несколько лет назад зарплата у доярки была 30 тысяч, сейчас нужно платить минимум 50 тысяч. Не каждое хозяйство способно выдержать такую конкуренцию за кадры. И даже с этой зарплатой людей не хватает", – объясняет он.

Ключом к снижению себестоимости молока и зависимости от ручного труда могла бы стать автоматизация производства, сходятся во мнении спикеры. Роботизация доильных залов, новые системы кормления, энергоэффективные коровники – все это может повысить производительность. Однако в реальности фермеры не могут себе этого позволить. Причина – высокая стоимость кредитов.

"Старые фермы на прежних мощностях уже не тянут. Надо строить новые. Но с учетом неподъемных ставок по кредитам, которые сейчас составляют порядка 24%, ни о какой роботизации не может быть и речи. Большое количество производителей молока в Алтайском крае уже "убили". Скоро их станет еще меньше. В регионе продолжается сокращение поголовья. Людям нечем платить кредиты. Ставка дорогая, цена на продукцию – молоко, зерно – очень низкая. Производство техники в стране уже встало, потому что покупать ее нам не на что. Наступил отложенный эффект, который мы ожидали", – говорит Евгений Поваров.

Олег Махнаков отмечает, что раньше сельхозтоваропроизводителей спасали льготные кредиты, которые можно было взять под ставку в пределах 3%. Такая финансовая подушка безопасности минимизировала колебания цен и давала возможность держаться на плаву. Но сейчас правила игры изменились.

"Пользование деньгами стало очень дорогим: ставка по кредитам давно превысила планку 20%. Ни в молочном животноводстве, ни у переработчиков нет такой рентабельности. Кто-то должен оплачивать эти затраты. Каждая компания идет своим путем, но выхода всего два. Чтобы производство того же сыра оставалось рентабельным, предприятие должно либо дешевле покупать молоко у фермеров, либо поднимать цену на свою продукцию. Возникает вопрос: сколько выдержит покупатель?" – рассуждает Олег Махнаков.

Нужна поддержка

При этом рассчитывать мелким и средним хозяйствам на господдержку не приходится, говорит Евгений Поваров. Он убежден, что сейчас в России идет тенденция к сильному укрупнению бизнеса. Условия программ для хозяйств, где 100–200 голов, просто невыполнимы, констатирует фермер. По мнению Олега Махнакова, в ближайшем будущем молочный рынок станет еще более монополизированным: на смену небольшим хозяйствам придут крупные холдинги.

Эксперты уверены: без дешевых длинных денег отрасль просто не выживет. Сегодня рентабельность низкая, инвестиции практически невозможны.

"Если государство не предложит инструменты поддержки, фермерство в регионе продолжит угасать. Самое главное – сделать кредиты доступными: ноль процентов либо субсидирование на уровне инфляции. Тогда пойдут инвестиции, появится техника, мы начнем модернизацию. Пока же мы теряем темп", – говорит Махнаков.

В ближайшее время повышение затрат по ключевым статьям расходов продолжит влиять на себестоимость, считает директор по коммуникациям Союзмолоко Мария Жебит. Способствовать росту затрат будет и усиление кредитной нагрузки на сектор.

"Оказывать давление на себестоимость будет рост ставок по краткосрочным кредитам и корректировка правил субсидирования льготных инвестиционных кредитов, дальнейшее прогнозируемое повышение цен на топливо, электроэнергию, а также общие инфляционные процессы", – считает Мария Жебит.

Между тем цены в магазинах на некоторые молочные продукты растут, несмотря на понижение стоимости сырья. Руководитель предприятия "Рикон" это объясняет временным лагом: договоренности о повышении с торговыми сетями (ТС) были заключены еще осенью, но происходит это не мгновенно, а в несколько этапов.

"Цена на сырое молоко осенью поднялась сразу на 25–30%, и заводы были вынуждены покупать сырье дороже. Затраты выросли, но повышение стоимости на продукцию одномоментно ТС согласовывают только федеральным брендам. С региональными поставщиками этот процесс затягивается на три-шесть месяцев и происходит ступенчато. Поэтому последние подъемы происходят только сейчас", – говорит Олег Махнаков.

По мнению производителя, цены на качественную молочную продукцию у заводов соответствуют сегодняшним реалиям. При этом торговые сети закладывают наценку от 40 до 60% и пока они свои аппетиты не сбавляют.