Заговор молчания. Что могут скрывать родственники Усольцевых, бесследно пропавших в тайге
Общественность считает подозрительным поведение Данила Баталова – старшего сына Татьяны Усольцевой
03 ноября 2025, 14:48, ИА Амител
Исчезновение семьи Усольцевых в красноярской тайге обрастает новыми шокирующими предположениями и подробностями. Вестей о 68-летнем Сергее, 48-летней Ирине и их пятилетней дочери Арине, которые ушли в поход к горе Буратинка 28 сентября, нет до сих пор.
Несмотря на усилия спасателей и волонтеров, не было найдено ни малейшей зацепки. Из-за этого возникла самая сенсационная версия произошедшего – спланированный побег. Об этом сообщает aif.ru.
Запланированный побег
Следователи считают приоритетной версию о несчастном случае. Однако некоторые эксперты выдвигают более интригующее предположение. Криминалист Михаил Игнатов заявил, что семья Усольцевых может быть жива, а их исчезновение – тщательно спланированный побег.
«Моя версия, что они имитировали свое исчезновение, а сами в другом государстве сейчас находятся», – отметил он.
Эксперт добавил, что целая семья не могла исчезнуть бесследно. С его слов, это "что-то из ряда вон выходящее".
«Я бы не сказал, что люди часто пропадают бесследно. Но в целом пропадают, при разных обстоятельствах... А так, как пропали Усольцевы, ушли в поход, исчезли и не оставили следов – это что-то из ряда вон выходящее. Я такого не припомню, чтобы целая семья бесследно исчезала», – сказал Игнатов.
Что скрывает сын Ирины Усольцевой?
Косвенным подтверждением версии о побеге стало поведение Данила Баталова – сына Ирины Усольцевой от первого брака. Его поведение не соответствовало тем обстоятельствам, в которых оказалась его семья. Сначала зрители заметили, что он неестественно спокоен во время записи телепрограммы о поисках. Тогда это объяснили стрессом.
Но последующие действия молодого человека заставили всех усомниться в искренности его переживаний. Вместо того чтобы искать семью, он весело проводил время: снимал видео на фоне небоскребов в Москве и праздновал Хэллоуин.
Криминалист Игнатов считает, что Баталов может знать намного больше, чем говорит.
«Он на программе озвучил версию, что страдать не может из-за бабушки, чтобы она не видела его переживаний. Как будто бабушка сама не знает, что они исчезли... Я склоняюсь к той версии, что все близкие и родные прекрасно знают об их судьбе», – предположил эксперт.
Уголовная ответственность
Если версия об инсценировке исчезновения окажется правдивой, то все, кто помогал Усольцевым, столкнутся с серьезными уголовными последствиями. Как пояснил заслуженный юрист России Иван Соловьев, возможны два основных сценария, которые будут зависеть от обстоятельств обнаружения туристов.
«Первая ситуация, когда человек изначально находился с Усольцевыми в сговоре и помогал им скрываться. Здесь он будет отвечать за соучастие, если были совершены какие-то преступления. А если человек просто знал информацию о них и по какой-то причине не сообщал, то нет никакой ответственности. Все зависит от того, какие будут обстоятельства обнаружения Усольцевых», – рассказал он.
Также юрист напомнил об ответственности за дачу ложных показаний. Она наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей, обязательными работами или арестом на срок до трех месяцев.
Следствие продолжает искать Усольцевых, считая их жертвами несчастного случая.
А еще их инопланетяне могли утащить, беглые зэки захватить, в рабство продать, на опыты пустили, а ещё в параллельную реальность могли перейти.
15:50:50 03-11-2025
Да ничего ему не будет, я вас умоляю
20:01:50 03-11-2025
Амик, хорош откладывать! Меняйте фамилии и пишите роман "основанный на реальных событиях". Триллер, детектив, хоррор, с элементами фельетона. У вас получится! Будет бесселер и сценарий для кино. Номинируетесь на Пультцера и Оскара. Сама реальная история уже вряд ли станет интереснее.
20:04:31 03-11-2025
Против близкой родни можно не давать показания.
01:10:54 04-11-2025
Гость (20:04:31 03-11-2025) Против близкой родни можно не давать показания.... Это когда было? Конституцию раздербанили, а главное штрафы.
21:30:18 03-11-2025
А что за "побег"? Просто уехать из РФ уже нельзя? Почему именно "побег"? С ИТУ, чтоль, сбежали?
00:17:54 05-11-2025
Кхм... (21:30:18 03-11-2025) А что за "побег"? Просто уехать из РФ уже нельзя? Почему име... Уехать из России элементарно просто. Если что, я делал это 17 раз. И ни разу для этого мне не приходилось идти в тайгу.
23:34:13 03-11-2025
медведи. точка.
00:15:53 05-11-2025
Всё указывает на то, что их убили и спрятали. Какой ещё побег? Хватит уже чушь писать.
02:59:05 08-11-2025
Уехать в Америку к сыну-очень сомнительно, т.к. новой семье, в которой сейчас живёт сын, они ни разу не нужны.
Про Таиланд что-то говорили,-это совсем другой менталитет, - чем бы они там себе зарабатывали на жизнь.
Думаю, что замёрзли всё же предварительно травмировавшись.