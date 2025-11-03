Общественность считает подозрительным поведение Данила Баталова – старшего сына Татьяны Усольцевой

03 ноября 2025, 14:48, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: страница Ирины Усольцевой во "ВКонтакте"

Исчезновение семьи Усольцевых в красноярской тайге обрастает новыми шокирующими предположениями и подробностями. Вестей о 68-летнем Сергее, 48-летней Ирине и их пятилетней дочери Арине, которые ушли в поход к горе Буратинка 28 сентября, нет до сих пор.

Несмотря на усилия спасателей и волонтеров, не было найдено ни малейшей зацепки. Из-за этого возникла самая сенсационная версия произошедшего – спланированный побег. Об этом сообщает aif.ru.

Запланированный побег

Следователи считают приоритетной версию о несчастном случае. Однако некоторые эксперты выдвигают более интригующее предположение. Криминалист Михаил Игнатов заявил, что семья Усольцевых может быть жива, а их исчезновение – тщательно спланированный побег.

«Моя версия, что они имитировали свое исчезновение, а сами в другом государстве сейчас находятся», – отметил он.

Эксперт добавил, что целая семья не могла исчезнуть бесследно. С его слов, это "что-то из ряда вон выходящее".

«Я бы не сказал, что люди часто пропадают бесследно. Но в целом пропадают, при разных обстоятельствах... А так, как пропали Усольцевы, ушли в поход, исчезли и не оставили следов – это что-то из ряда вон выходящее. Я такого не припомню, чтобы целая семья бесследно исчезала», – сказал Игнатов.

Что скрывает сын Ирины Усольцевой?

Косвенным подтверждением версии о побеге стало поведение Данила Баталова – сына Ирины Усольцевой от первого брака. Его поведение не соответствовало тем обстоятельствам, в которых оказалась его семья. Сначала зрители заметили, что он неестественно спокоен во время записи телепрограммы о поисках. Тогда это объяснили стрессом.

Но последующие действия молодого человека заставили всех усомниться в искренности его переживаний. Вместо того чтобы искать семью, он весело проводил время: снимал видео на фоне небоскребов в Москве и праздновал Хэллоуин.

Криминалист Игнатов считает, что Баталов может знать намного больше, чем говорит.

«Он на программе озвучил версию, что страдать не может из-за бабушки, чтобы она не видела его переживаний. Как будто бабушка сама не знает, что они исчезли... Я склоняюсь к той версии, что все близкие и родные прекрасно знают об их судьбе», – предположил эксперт.

Уголовная ответственность

Если версия об инсценировке исчезновения окажется правдивой, то все, кто помогал Усольцевым, столкнутся с серьезными уголовными последствиями. Как пояснил заслуженный юрист России Иван Соловьев, возможны два основных сценария, которые будут зависеть от обстоятельств обнаружения туристов.

«Первая ситуация, когда человек изначально находился с Усольцевыми в сговоре и помогал им скрываться. Здесь он будет отвечать за соучастие, если были совершены какие-то преступления. А если человек просто знал информацию о них и по какой-то причине не сообщал, то нет никакой ответственности. Все зависит от того, какие будут обстоятельства обнаружения Усольцевых», – рассказал он.

Также юрист напомнил об ответственности за дачу ложных показаний. Она наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей, обязательными работами или арестом на срок до трех месяцев.

Следствие продолжает искать Усольцевых, считая их жертвами несчастного случая.