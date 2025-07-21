"Идеальный шторм". Почему бурлит Кузбасс и выживет ли угольная отрасль в России

Как санкции, крепкий рубль и "зеленая энергетика" создали трудности для российского углепрома

Переживающая нелегкие времена российская угольная промышленность нуждается в глубоких изменениях. Закрытия некоторых шахт, сокращения работников, поглощения небольших компаний более крупными избежать не получится, уверены эксперты. В чем причины кризиса, почему соседний с Алтаем угледобывающий Кузбасс может стать дотационным регионом и есть ли вообще перспективы у отрасли в целом – в материале amic.ru.

"Кузбасс должен готовиться"

В Кемеровской области словно вернулись "лихие 1990-е" – все чаще СМИ сообщают о невыплатах зарплат на местных шахтах, забастовках, предстоящих закрытиях нерентабельных предприятий. Кузбасс, ранее являвшийся регионом-донором, переживает нелегкие времена.

Один из ярких примеров кризиса региональной экономики – ситуация вокруг шахты "Спиридоновская" города Киселевска, работникам которой уже больше месяца не выплачивают зарплаты. 27 июня состоялось совещание с участием представителей владельцев предприятия, городских властей и надзорных структур. Однако по его результатам никаких путей улучшения ситуации предложено не было, разве что работникам, которых уволят, пообещали помощь в трудоустройстве. К началу июля уведомления о сокращении получили 760 работников.

Аналогичная ситуация наблюдается и на шахте "Инская" в Беловском районе Кузбасса, администрация которой задолжала за два года 400 работникам 65 млн рублей. Несмотря на обращения в различные инстанции, протестные акции и голодовки, долги так и не погашены. В настоящее время на предприятии введено внешнее управление.

При этом утешительных новостей для кемеровчан пока нет. Потребность в кузбасском черном золоте будет падать – приводит ngs42.ru мнение экономиста, директора Центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климанова.

"Кузбассу нужно к этому готовиться. Кто бы из политиков ни говорил, [что объемы увеличатся], это не соответствует действительности. Такие политические заявления правдивы в краткосрочном периоде", – убежден эксперт.

Кстати, по данным Министерства труда и социальной защиты Кемеровской области, в мае 2025-го в Кузбассе насчитывалось 151 угольное предприятие, среди которых 39 шахт, 55 разрезов и 57 обогатительных фабрик. В то же время в декабре 2024-го насчитывалось 152 предприятия – 38 шахт, 57 разрезов и столько же обогатительных фабрик.

Системный кризис

Непростое положение и в Донбассе, в новых регионах страны: там арендаторы девяти шахт хотят вернуть их в собственность регионов для последующего закрытия – бизнес оказался нерентабельным, сообщало РБК.

К настоящему времени в России закрыто или на грани закрытия находится 51 угольное предприятие, цитирует РИА Новости замглавы Минэнерго РФ Дмитрия Исламова. По его словам, ситуация в отрасли ухудшается – в 2024 году убытки в угольной промышленности составили 112,6 млрд рублей. При этом в 2022 году зафиксирована прибыль в размере 821 млрд рублей, в 2023-м – 374 млрд рублей. В настоящее время в российском углепроме работают 179 компаний.

Кризис отрасли системный, убежден аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.

"Такие ситуации еще называют "идеальным штормом" – когда в нижней точке сходятся сразу несколько ключевых факторов. Здесь прежде всего стоит назвать низкие цены на уголь. Скажем, в Ньюкасле, который считают мировым отраслевым бэнчмарком (показателем, доходность которого считается образцом), весной 2025-го стоимость черного золота опускались ниже 100 долларов за тонну. Это вызвано ростом добычи угля в Австралии, Индонезии, Индии и Китае", – рассказал он amic.ru.

По мнению ведущего эксперта Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, угольная отрасль переживает структурный кризис:

"Кузбасс попал в жернова процесса изменения рынков сбыта, когда часть угледобывающих регионов, ранее нацеленных на европейские рынки некогда самые крупные для нас, теперь должны переориентироваться на азиатские. Это увеличивает затраты на доставку продукции, что весьма болезненно для Кузбасса, Тувы. Поэтому здесь закрытие наименее рентабельных шахт просто неизбежно", – сообщил он amic.ru.

Весьма вероятно, что более всего пострадают угольные регионы, расположенные западнее Байкала. А вот территории к востоку от знаменитого озера, напротив, будут развиваться, поскольку у них меньше проблем в доставке, считает Юшков:

"Тяжелее всего придется компаниям, производящим энергетический уголь, который дешевле коксующегося. Цены на коксующийся выше, их уровень, видимо, останется относительно высоким, во всяком случае, на приемлемом уровне".

Следует отметить, что в 2022 году тонна энергетического угля стоила 148–192 доллара в зависимости от расположения порта отгрузки, в 2024-м – 72–106 долларов, сообщает РБК со ссылкой на информацию агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

От смены рынков шахты закрываются

Конечно, огромную роль в ухудшении положения отрасли сыграли западные санкции, отмечает Алексей Калачев:

"Они заставили российский уголь уйти с премиальных рынков на "дружественные", а это – большие расстояния, дорогая логистика и конкурентные дисконты к цене".

Как известно, США и ЕС приняли решение о запрете поставок угля из РФ еще в 2022 году. Однако американский рынок для российских предприятий никогда не играл значительной роли, в то время как европейский считался премиальным, доля черного золота из России в поставках в ЕС достигала около 25%.

Свой вклад внесла и мировая тенденция к т.н. "озеленению" энергетики. Конечно, ставка на "зеленую" энергетику в виде солнечных, ветряных и прочих новых возобновляемых источников остается весьма непрочной, однако замену "грязного" угля на более "чистую" газовую или атомную энергию можно назвать вполне устойчивым мировым трендом.

В целом снижение стоимости угля в мире – это всерьез и надолго, считает Игорь Юшков:

"Поначалу, в 2022-м, увеличившаяся себестоимость доставки угля нивелировалось сверхвысокими ценами на газ на мировом рынке. В 2022−2023 годах голубое топливо дорожало, и потребители стали постепенно переключаться на его естественный заменитель – уголь, поэтому проблема переориентации торговых потоков была не видна. Но в 2024-м цены на газ вернулись к многолетним средним значениям, спрос на него упал, цены на уголь стали снижаться. И для многих наших шахтеров настали трудные времена".

Субсидий на всех не хватит

Впрочем, помимо внешних негативных факторов есть еще внутренние, рассказал Алексей Калачев:

"Резко и надолго подорожавший рубль больно бьет по доходам экспортеров. В сочетании с низкими ценами он делает экспорт угля убыточным. Наконец, высокая ключевая ставка, которая делает обслуживание кредитов и привлечение заемного финансирования слишком дорогими. Когда рентабельность бизнеса ниже ставок по кредитам, это отправляет предприятия с высокой долговой нагрузкой по пути разорения".

Ясных путей из кризиса пока не просматривается. Впрочем, государство, судя по всему, в ближайшее время собирается снижать налоговую нагрузку угольщикам и субсидировать добычу и перевозку топлива, замечает Игорь Юшков:

"Но весьма очевидно, что в будущем последуют структурные реформы, когда многим угольным предприятиям позволят обанкротиться и закрыться. Однако при этом станут вкладывать деньги в ликвидацию последствий – в переселение граждан, перепрофилирование кадров и так далее".

В целом значительная господдержка отрасли в условиях нынешнего дефицитного бюджета довольно проблематична, указывает Алексей Калачев:

"Государство не может разбрасываться поддержкой и финансовой помощью направо и налево. Оно предпочтет помогать только крупнейшим игрокам и преимущественно в плане льгот и отсрочек, но не прямых затрат. Очевидно, что если кризисная ситуация затянется надолго, то частный бизнес, мелкие и средние предприятия угольной отрасли начнут банкротиться, а наименее рентабельные шахты будут закрываться".

Всю отрасль не спасти

Впрочем, есть надежда, что негативные факторы временные, они не навсегда, считает Калачев:

"Хотя доля угля в мировом энергобалансе продолжит постепенно снижаться, объемы потребления угля в металлургии и в энергетике еще долго будут сохраняться на высоком уровне. Санкции, вероятно, надолго, во всяком случае они будут сняты не раньше, чем наступит мирное урегулирование украинского конфликта. Но в целом угольная отрасль, как и любая горнодобывающая, циклична".

Аналитик поясняет, что рыночные механизмы работают таким образом, что низкие цены ведут к сокращению добычи топлива и падению предложения на рынке, в то же время рано или поздно находятся причины для увеличения спроса:

"Это могут быть аномально холодная зима, экстремально жаркое лето, нарушение работы крупного экспортера из-за природного катаклизма и так далее – все это вызывает рост цен. Практически уже сейчас мы видим, что цены на уголь в Ньюкасле вернулись на уровень выше 100 долларов за тонну. А также заметно вырос импорт российского угля в Индию, что может стать хорошим признаком".

Позитивным сигналом является начало снижения Банком России ключевой ставки, которую он поднимал для борьбы с инфляцией, напоминает эксперт:

"Если к тому же курс рубля начнет снижаться, о чем мечтают экспортеры, то и положение в угольной отрасли начнет улучшаться. Вопрос лишь в том, как до этого дожить".

Конечно, прямая помощь государства не перекроет негативное влияние объективных факторов – низких цен, курса рубля и дорогого кредита, отмечает Калачев:

"Поддержка государства может выражаться в отсрочке налоговых и социальных платежей, регулировании тарифов, стимулировании банков проводить реструктуризации долгов и т.п. Опять же, не всем, на всех не хватит. Этого недостаточно, чтобы спасти всю отрасль, но может хватить для того, чтобы сохранить костяк отрасли, ее системообразующие предприятия до лучших времен".

Однако после улучшения ситуации в угольной отрасли выжившие крупные компании получат весь рынок, поскольку начнется процесс консолидации, слабые и остановленные предприятия будут поглощаться более сильными, как это обычно и бывает после очередного кризиса, не сомневается эксперт.