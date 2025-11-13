Инцидент с попыткой макнуть ребенка головой в унитаз опровергли в новосибирском Минобре
Ранее сообщалось, что старшеклассники затащили ребенка в туалет, но его вовремя спасла проходившая мимо учительница
В Министерстве образования Новосибирской области сообщили "Om1 Новосибирск", что в школе № 13 Коченевского района провели служебную проверку после появления в соцсетях информации об издевательствах над ребенком.
Ранее сообщалось, что несколько старшеклассников, которых ранее оставили на третий год, обвинили семиклассника в попытке кражи из гардероба. Школьника спасла учительница, которая проходила мимо и услышала происходящее в туалете. Как оказалось позже, обвинения в краже были ложными.
В министерстве заявили, что факты совершения противоправных действий против подростка не подтвердились.
«В образовательной организации проведены мероприятия по профилактике конфликтных ситуаций и взаимоуважительном отношении между участниками образовательных отношений», – добавили в Минобре.
