НОВОСТИОбщество

Интернет упадет? Как отразится на работе Сети переход на отечественный софт

Эксперты с опасениями и надеждой ожидают замены импортного софта на российское программное обеспечение

28 июля 2025, 12:00, ИА Амител

Мужчина. Ноутбук /Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru
Мужчина. Ноутбук /Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Ожидаемый массовый переход российских операторов персональных данных на отечественное программное обеспечение грозит рисками и перебоями в Сети, считают специалисты. Следует заметить, что такими операторами являются госучреждения, миллионы крупных, средних и мелких работодателей, гуманитарные, общественные организации и т.д.

Одни утверждают, что переход на российское ПО - это важнейший шаг на пути достижения технологического суверенитета, однако он повлечет за собой серьезные сбои в работе различных государственных и частных структур и даже вызовет проблемы в работе рунета. Другие сравнивают такие страхи с уже подзабытой "проблемой 2000" и уверены, что ничего критичного не случится. Amic.ru попробовал разобраться, как может получиться на самом деле.

Операторов данных - миллионы

Большой шум в информационном пространстве вызвал комментарий изданию "Газета", управляющего партнера аналитической компании в ИТ-сфере "Монк Диджитал Лаб" Николая Ганюшкина. В результате массового перехода операторов персональных данных на российское ПО количество критических ИТ-сбоев в их системах может увеличиться на 40-45% по сравнению с сегодняшним днем, заявил изданию специалист.

Николай Ганюшкин сообщил amic.ru, что переход коснется и рядовых граждан, ведь в нашей стране миллионы операторов персональных данных, которых обяжут перейти на отечественный софт:

«Каждый работодатель у нас является таким оператором. Это значит, что в случае принятия закона одномоментно миллионы компаний обязаны будут перейти на отечественное ПО, к которому относятся все используемые базы данных, операционные системы, системы виртуализации, офисное ПО, и так далее».

Указанное повышение количества сбоев на 40-45% – оптимистичная оценка, полагает ИТ-эксперт Данил Темников.

«Чем свежее ПО и чем меньше клиентов им пользуется, тем выше риск появления ошибок в них разного уровня: некоторые, правда, могут быть некритичными, вроде неровного отображение страницы пользователя. Другие ошибки серьезнее. Преимущество более зрелых зарубежных аналогов в том, что ими пользуются огромное количество компаний во всем мире – значит, они уже набили все возможные шишки и прошли через критические ошибки, сделав свои сервисы более устойчивыми», - поделился он своим мнением с amic.ru.

Как известно, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры, ФСБ, ФСТЭК подготовить до 1 декабря 2025 года изменения в действующее законодательство, обязывающие операторов персональных данных использовать только отечественное программное обеспечение. Как только поправки будут приняты, планируется установить переходный период до 1 сентября 2027-го включительно.

Интернет / Фото: amic.ru

Эксперты: сбоев в работе мобильного интернета в России станет еще больше

Привести к этому может требование о переходе операторов данных на российское программное обеспечение
НОВОСТИПроисшествия

Грядет вал ошибок?

Острота проблемы в том, что сложные корпоративные системы обычно состоят из десятков компонентов и строились последние 20 лет на базе преимущественно западных продуктов, рассказывает Николай Ганюшкин:

«Представьте, в короткий промежуток времени все их придется перевести на российские продукты. Тут даже не вопрос хорошие они или плохие, скорее всего, даже хорошие и в чем-то лучше западных. Но этот сам по себе переход приведет к валу ошибок, инфраструктурных проблем, сбоев в интеграциях, так как обычно при запуске системы несколько месяцев уходит на период стабилизации, за который ИТ-специалисты устраняют вылезающие баги и готовят систему к успешной и устойчивой эксплуатации».

При этом статистика указывает, что примерно до 42% сбоев в Сети происходят как раз в период изменений ПО, напомнил эксперт:

«Поэтому, возможно, что эти изменения пойдут одномоментно в огромном числе компаний. Конечно, это повлияет, в том числе, на жизнь простых людей. Если банки и крупные корпорации уже почти перешли на отечественный набор продуктов, то интернет-магазины, транспортные компании, сервисы записей на стрижку и прочие до сих пор работают на базе иностранных технологий».

Впрочем, на протяжении намеченного переходного периода будут учитываться все риски, негативные моменты, проводиться диверсионный анализ, сообщил гендиректор компании "А – Я эксперт", старший преподаватель Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Роман Душкин.

«Не будет такого, чтобы одно ПО установили на компьютеры, другое поставили и все как бы заработало. Обычно процедура перехода занимает некоторый период адаптации. Часть пользователей переводится на новый софт, часть остается на старом, идет тестирование, как бывает в моей практике. Есть план отката, или план "Б", но так не бывает, когда одно поставили, другое отрезали», - пояснил он amic.ru.

Человек, смотрящий экстремистские материалы/ Фото: сгенерировано нейросетью

Будут ли штрафовать россиян за поиск запрещенной информации в интернете?

В Госдуму внесены поправки, которые касаются поиска экстремистской информации и использования VPN
НОВОСТИОбщество

Крупный бизнес меняет "кожу"

В начале июля 2025 года в Минцифры сообщали, что "обсудят подходы к реализации с отраслью и заинтересованными ведомствами", рассказывал "Коммерсант". В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко изданию сообщали, что идет проработка "механики поэтапного перехода" компаний на российские решения для анализа и обработки персональных данных, а также СУБД.

«Предполагается, что операторы смогут выбрать для использования любое подходящее решение, включенное в реестр отечественного ПО, который на данный момент содержит тысячи разработок различных классов», - цитировала газета сообщение пресс-службы замглавы кабмина.

Впрочем, процесс импортозамещения ПО уже идет: по данным Сбера, на начало 2024 года примерно 64% российских компаний смогли произвести замену части зарубежных технологий. Правда, насколько глубоким был этот процесс – не сообщается. Известно только, что за предыдущий год во многих отраслях бизнес увеличил инвестиции в этом направлении – в финансовой они выросли с 826 млрд рублей до 1 трлн. При этом утверждается, что замена импортного на российское ПО в этом секторе вышла на уровень отметки в 94%.

Николай Ганюшкин обратил внимание на деятельность частных клиник, промышленных компаний, строительных холдингов и других организаций:

«В их инфраструктуре практически один западный open source. И он, скорее всего, будет вне закона, так как юридически не относится к отечественному ПО, его нет в реестре. Конечно, на жизни обычных граждан все это каким-то образом отразится».

Что касается продолжительности сбоев, то они могут продлиться несколько месяцев, считает Николай Ганюшкин:

«Все-таки, грядущие сбои - это не проблема плохого софта, а, скорее, проблема большого числа изменений. Будет много ошибок, совершенных персоналом, где-то не справится инфраструктура, где-то будут выявлены проблемы совместимости. Поэтому не больше года».

Эксперт считает, что техперсоналу будет по силам найти за этот период необходимые решения:

«У нас в стране очень сильные инженеры, они однозначно смогут адаптироваться, а сервисные компании разработают специальные продукты по переводу на отечественные продукты. Очень важно компаниям действовать проактивно, и в первую очередь переходить на отечественные системы мониторинга, которые помогут справиться с возникающими проблемами быстрее».

При этом рядовым пользователям, у которых на персональных компьютерах установлен иностранный софт, еще долго не придется беспокоиться, поскольку еще не все субъекты критической информационной инфраструктуры и государственные органы перешли на отечественное ПО, напоминает эксперт и приводит пример:

«В нашей отрасли инфраструктурного ПО есть очень важный класс систем - это мониторинг и управление инфраструктурой. И стандартом фактически у нас до сих пор является Zabbix, которым пользуется более 90% компаний относящихся с критической информационной инфраструктуре. Правообладатель данного продукта - компания Zabbix SIA, расположенная в Риге. Кого-то за это наказывают? Нет. Так что до рядовых граждан еще не скоро мы дойдем. Очень сложно контрольным органам проверить, кто чем пользуется».

Автомобиль такси / Фото сгенерировано нейросетью

Проблемы с мобильным интернетом в Барнауле не сильно навредили сервисам вызова такси

Жители Барнаула начали жаловаться на проблемы с мобильным интернетом в городе во второй половине июля
НОВОСТИОбщество

Более года на подготовку

Именно для адаптации правительство отвело переходный период, указывает Роман Душкин:

«Не будет такого, что все админы выйдут на работу 1 сентября 2027 года и накатят новую инфраструктуру. Они будут весь 2026 год готовиться, все нормативы должны быть проработаны. Об этих проблемах больше сейчас говорят какие-то консалтинговые компании – возможно, ради повышения стоимости своих услуг. Помните, как в свое время был шум вокруг т.н. "проблемы 2000"? Пугали, стращали, но ничего страшного не произошло».

По словам Романа Душкина, парк российского ПО в настоящее время довольно значительный:

«При этом нельзя сказать, что он некачественная, в некоторых аспектах по качеству он превосходит западные аналоги. Просто маркетинг работает и нам импортный продукт навязывают – это составная часть колониальной политики Запада в технологической области, в том числе через навязывание ПО. Формирование такого языка карго-культа, на котором разговаривают, в том числе в нашей отрасли».

Собеседник убежден, что такому навязыванию нужно противостоять:

«У нас глубокая инженерная культура, мы должны этим пользоваться, более активно экспортировать наш собственный продукт. Как это делает, скажем, Евгений Касперский, которого я помню еще молодым. Он реально гений, создал крутейший продукт и это все было на наших глазах. Есть и другие замечательные ребята, которые делают замечательные, вполне подходящие для замены, продукты. Мне сложно назвать какие-то области, где нет отечественных аналогов, сопоставимых с западными».

При этом Душкин поддерживает новые требования правительства:

«Это реализация политики импортозамещения и выстраивание технологического суверенитета. В технологической зависимости ничего хорошего нет, поскольку Запад использует все свои возможности в качестве оружия, что мы и наблюдаем сейчас».

Специалист уверен, что сбоев в интернете по причине замены зарубежного ПО на отечественное, не будет:

«Не будет никаких проблем, они обычно из-за других вещей случаются. Мы же работаем на базе основополагающих принципов. Скажем, есть принцип создания надежных систем из ненадежных компонентов, которым мы часто руководствуемся. Не бывает так, чтобы, условно говоря, ткнул в одно место и все порушилось. Если что-то произойдет в одной точке – другая начнет выполнять резервную функцию. Поэтому, все пройдет нормально».

Интернет / Фото: amic.ru

Вырубить из Сети. Почему в России часто пропадает интернет и надолго ли это

Главными причинами сбоев эксперты называют политику и особенности технологий
НОВОСТИПолитика
интернет Мнения экспертов
Читайте также в сюжете: Интернет лег и не встает

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

12:06:23 28-07-2025

Скоро вернемся к бейсигу и фортрану. А может быть даже и и на счётах работать будем.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:17:32 28-07-2025

Гость (12:06:23 28-07-2025) Скоро вернемся к бейсигу и фортрану. А может быть даже и и н... где-то у меня зайксел 56 килобит валяется.
только телекомовский кабель нужно протянуть и городской телефон воткнуть.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

12:57:59 28-07-2025

Гость (12:17:32 28-07-2025) где-то у меня зайксел 56 килобит валяется.только телеком... скоростной мопед, да.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

13:19:56 28-07-2025

Распил невиданных мастштабов.
Во всем этом 'Отечественном ПО' исходники западных компаний.
С 'нуля' наше it не разработало практически ничего.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

16:04:49 28-07-2025

Мне интересно: Кто-нибудь считал финансовые потери? Или лишь бы видели только то, что надо видеть?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:02:24 28-07-2025

Скоро в нем просто нечего будет делать.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:48:55 07-08-2025

дане перейдет никто. для вида будут сдавать файлы/отчеты годовые, а воркинг только на нормальном софте. Ну и кк обычно секретарша или там менеджерша будет просить скинуть плюсом в обычном пдф копию. и будут их смотреть, а те самые нужные файлы в нужной проге даже никто и не открывает. проходили уже сто раз

  0 Нравится
Ответить

Новости партнеров