Эксперты с опасениями и надеждой ожидают замены импортного софта на российское программное обеспечение

28 июля 2025, 12:00, ИА Амител

Мужчина. Ноутбук /Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Ожидаемый массовый переход российских операторов персональных данных на отечественное программное обеспечение грозит рисками и перебоями в Сети, считают специалисты. Следует заметить, что такими операторами являются госучреждения, миллионы крупных, средних и мелких работодателей, гуманитарные, общественные организации и т.д.

Одни утверждают, что переход на российское ПО - это важнейший шаг на пути достижения технологического суверенитета, однако он повлечет за собой серьезные сбои в работе различных государственных и частных структур и даже вызовет проблемы в работе рунета. Другие сравнивают такие страхи с уже подзабытой "проблемой 2000" и уверены, что ничего критичного не случится. Amic.ru попробовал разобраться, как может получиться на самом деле.

Операторов данных - миллионы

Большой шум в информационном пространстве вызвал комментарий изданию "Газета", управляющего партнера аналитической компании в ИТ-сфере "Монк Диджитал Лаб" Николая Ганюшкина. В результате массового перехода операторов персональных данных на российское ПО количество критических ИТ-сбоев в их системах может увеличиться на 40-45% по сравнению с сегодняшним днем, заявил изданию специалист.

Николай Ганюшкин сообщил amic.ru, что переход коснется и рядовых граждан, ведь в нашей стране миллионы операторов персональных данных, которых обяжут перейти на отечественный софт:

«Каждый работодатель у нас является таким оператором. Это значит, что в случае принятия закона одномоментно миллионы компаний обязаны будут перейти на отечественное ПО, к которому относятся все используемые базы данных, операционные системы, системы виртуализации, офисное ПО, и так далее».

Указанное повышение количества сбоев на 40-45% – оптимистичная оценка, полагает ИТ-эксперт Данил Темников.

«Чем свежее ПО и чем меньше клиентов им пользуется, тем выше риск появления ошибок в них разного уровня: некоторые, правда, могут быть некритичными, вроде неровного отображение страницы пользователя. Другие ошибки серьезнее. Преимущество более зрелых зарубежных аналогов в том, что ими пользуются огромное количество компаний во всем мире – значит, они уже набили все возможные шишки и прошли через критические ошибки, сделав свои сервисы более устойчивыми», - поделился он своим мнением с amic.ru.

Как известно, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры, ФСБ, ФСТЭК подготовить до 1 декабря 2025 года изменения в действующее законодательство, обязывающие операторов персональных данных использовать только отечественное программное обеспечение. Как только поправки будут приняты, планируется установить переходный период до 1 сентября 2027-го включительно.

Грядет вал ошибок?

Острота проблемы в том, что сложные корпоративные системы обычно состоят из десятков компонентов и строились последние 20 лет на базе преимущественно западных продуктов, рассказывает Николай Ганюшкин:

«Представьте, в короткий промежуток времени все их придется перевести на российские продукты. Тут даже не вопрос хорошие они или плохие, скорее всего, даже хорошие и в чем-то лучше западных. Но этот сам по себе переход приведет к валу ошибок, инфраструктурных проблем, сбоев в интеграциях, так как обычно при запуске системы несколько месяцев уходит на период стабилизации, за который ИТ-специалисты устраняют вылезающие баги и готовят систему к успешной и устойчивой эксплуатации».

При этом статистика указывает, что примерно до 42% сбоев в Сети происходят как раз в период изменений ПО, напомнил эксперт:

«Поэтому, возможно, что эти изменения пойдут одномоментно в огромном числе компаний. Конечно, это повлияет, в том числе, на жизнь простых людей. Если банки и крупные корпорации уже почти перешли на отечественный набор продуктов, то интернет-магазины, транспортные компании, сервисы записей на стрижку и прочие до сих пор работают на базе иностранных технологий».

Впрочем, на протяжении намеченного переходного периода будут учитываться все риски, негативные моменты, проводиться диверсионный анализ, сообщил гендиректор компании "А – Я эксперт", старший преподаватель Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Роман Душкин.

«Не будет такого, чтобы одно ПО установили на компьютеры, другое поставили и все как бы заработало. Обычно процедура перехода занимает некоторый период адаптации. Часть пользователей переводится на новый софт, часть остается на старом, идет тестирование, как бывает в моей практике. Есть план отката, или план "Б", но так не бывает, когда одно поставили, другое отрезали», - пояснил он amic.ru.

Крупный бизнес меняет "кожу"

В начале июля 2025 года в Минцифры сообщали, что "обсудят подходы к реализации с отраслью и заинтересованными ведомствами", рассказывал "Коммерсант". В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко изданию сообщали, что идет проработка "механики поэтапного перехода" компаний на российские решения для анализа и обработки персональных данных, а также СУБД.

«Предполагается, что операторы смогут выбрать для использования любое подходящее решение, включенное в реестр отечественного ПО, который на данный момент содержит тысячи разработок различных классов», - цитировала газета сообщение пресс-службы замглавы кабмина.

Впрочем, процесс импортозамещения ПО уже идет: по данным Сбера, на начало 2024 года примерно 64% российских компаний смогли произвести замену части зарубежных технологий. Правда, насколько глубоким был этот процесс – не сообщается. Известно только, что за предыдущий год во многих отраслях бизнес увеличил инвестиции в этом направлении – в финансовой они выросли с 826 млрд рублей до 1 трлн. При этом утверждается, что замена импортного на российское ПО в этом секторе вышла на уровень отметки в 94%.

Николай Ганюшкин обратил внимание на деятельность частных клиник, промышленных компаний, строительных холдингов и других организаций:

«В их инфраструктуре практически один западный open source. И он, скорее всего, будет вне закона, так как юридически не относится к отечественному ПО, его нет в реестре. Конечно, на жизни обычных граждан все это каким-то образом отразится».

Что касается продолжительности сбоев, то они могут продлиться несколько месяцев, считает Николай Ганюшкин:

«Все-таки, грядущие сбои - это не проблема плохого софта, а, скорее, проблема большого числа изменений. Будет много ошибок, совершенных персоналом, где-то не справится инфраструктура, где-то будут выявлены проблемы совместимости. Поэтому не больше года».

Эксперт считает, что техперсоналу будет по силам найти за этот период необходимые решения:

«У нас в стране очень сильные инженеры, они однозначно смогут адаптироваться, а сервисные компании разработают специальные продукты по переводу на отечественные продукты. Очень важно компаниям действовать проактивно, и в первую очередь переходить на отечественные системы мониторинга, которые помогут справиться с возникающими проблемами быстрее».

При этом рядовым пользователям, у которых на персональных компьютерах установлен иностранный софт, еще долго не придется беспокоиться, поскольку еще не все субъекты критической информационной инфраструктуры и государственные органы перешли на отечественное ПО, напоминает эксперт и приводит пример:

«В нашей отрасли инфраструктурного ПО есть очень важный класс систем - это мониторинг и управление инфраструктурой. И стандартом фактически у нас до сих пор является Zabbix, которым пользуется более 90% компаний относящихся с критической информационной инфраструктуре. Правообладатель данного продукта - компания Zabbix SIA, расположенная в Риге. Кого-то за это наказывают? Нет. Так что до рядовых граждан еще не скоро мы дойдем. Очень сложно контрольным органам проверить, кто чем пользуется».

Более года на подготовку

Именно для адаптации правительство отвело переходный период, указывает Роман Душкин:

«Не будет такого, что все админы выйдут на работу 1 сентября 2027 года и накатят новую инфраструктуру. Они будут весь 2026 год готовиться, все нормативы должны быть проработаны. Об этих проблемах больше сейчас говорят какие-то консалтинговые компании – возможно, ради повышения стоимости своих услуг. Помните, как в свое время был шум вокруг т.н. "проблемы 2000"? Пугали, стращали, но ничего страшного не произошло».

По словам Романа Душкина, парк российского ПО в настоящее время довольно значительный:

«При этом нельзя сказать, что он некачественная, в некоторых аспектах по качеству он превосходит западные аналоги. Просто маркетинг работает и нам импортный продукт навязывают – это составная часть колониальной политики Запада в технологической области, в том числе через навязывание ПО. Формирование такого языка карго-культа, на котором разговаривают, в том числе в нашей отрасли».

Собеседник убежден, что такому навязыванию нужно противостоять:

«У нас глубокая инженерная культура, мы должны этим пользоваться, более активно экспортировать наш собственный продукт. Как это делает, скажем, Евгений Касперский, которого я помню еще молодым. Он реально гений, создал крутейший продукт и это все было на наших глазах. Есть и другие замечательные ребята, которые делают замечательные, вполне подходящие для замены, продукты. Мне сложно назвать какие-то области, где нет отечественных аналогов, сопоставимых с западными».

При этом Душкин поддерживает новые требования правительства:

«Это реализация политики импортозамещения и выстраивание технологического суверенитета. В технологической зависимости ничего хорошего нет, поскольку Запад использует все свои возможности в качестве оружия, что мы и наблюдаем сейчас».

Специалист уверен, что сбоев в интернете по причине замены зарубежного ПО на отечественное, не будет: