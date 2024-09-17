Компании со "знаком качества". Победители НЗК о том, что им дало народное признание

Amic.ru пообщался с победителями "Народного знака качества"

17 сентября 2024, 08:50, ИА Амител

"Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Портал amic.ru и радиостанция Business FM Барнаул уже в третий раз проводят "Народный знак качества" – премию, на которой лучшие компании выбирают жители региона. В 2024 году НЗК вновь обещает стать одним из главных событий для местного бизнеса: своими голосами люди оценят работу предприятий в 20 номинациях. Уже заявлено порядка 300 компаний, за которые проголосовало более четырех тысяч человек. Мы решили провести блиц-опрос среди победителей премии 2023 года и узнать, какого это – быть лучшими из лучших и как "народный" статус отражается на их работе сегодня.

Amic.ru: Что почувствовали, когда узнали, что жители Алтайского края номинировали вашу компанию на премию "Народный знак качества"?

"Медцентр года" – "Здоровое поколение", сеть клиник для детей и взрослых, генеральный директор Владимир Николаев:

– Когда мы узнали, что наша сеть клиник второй год подряд номинирована на престижную премию "Народный знак качества", мы были одновременно приятно удивлены и взволнованы. Это огромная честь и признание высокого уровня нашей работы. Для нас как для команды медицинских специалистов, сфокусированных на оказании качественной помощи детям и их родителям и обеспечении высококлассного сервиса, такая номинация – это бесценная обратная связь от тех, для кого мы трудимся каждый день.

"Производитель продуктов питания года" – Логовская сыроварня, директор Антон Жданов:

– На премию "Народный знак качества" нас номинировали дважды: в 2022 и 2023 годах. Оба раза это стало для нас сигналом, что люди нас поддерживают. Было вдвойне приятно, когда мы стали лидировать в голосовании в 2023 году. Тем более что оно проходило вживую и участвовали в нем реальные потребители. Они для нас – самое авторитетное жюри. Когда мы узнали, что стали победителями в своей номинации, было очень приятно. Это признание, которое говорит о том, что мы все делаем правильно.

"Автосалон года" – DAna Motors, основатель автоцентра Денис Дисенов:

– Когда тебя поддерживают потребители – это всегда приятно. В 2023 году нас не только номинировали, мы смогли пробиться в финал. Быть в тройке финалистов, в тройке лучших было приятно. Это говорит о том, что ты сумел добиться определенного уровня в Барнауле и ты уже лидер. До момента, пока голосование не закрыли, с основным конкурентом шли, как говорится, "ноздря в ноздрю". На самой церемонии было очень волнительно и, услышав название нашей фирмы со сцены, у нас был просто шквал эмоций. Значит, на самом деле заслужили.

Антон Жданов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Amic.ru: Что вам дала победа в конкурсе "Народный знак качества" и как это отражается на вашей работе сегодня?

"Медцентр года" – "Здоровое поколение", сеть клиник для детей и взрослых, генеральный директор Владимир Николаев:

– Конечно, победа накладывает на нас дополнительную ответственность. Удержать лидирующие позиции непросто, ведь это ежедневная задача для всей нашей команды. Эта победа дисциплинирует нас, является дополнительным вызовом. Мы должны постоянно соответствовать этому высокому званию и оправдывать оказанное нам доверие наших уважаемых клиентов-пациентов.

"Производитель продуктов питания года" – Логовская сыроварня, директор Антон Жданов:

– К своей работе мы предъявляем высокие стандарты и на достигнутом не останавливаемся. С каждым годом мы стараемся становиться лучше. Пока шла премия, мы строили новое производство, чтобы увеличить свои мощности. Инвестиции – дело рискованное, но когда мы получили это признание в виде победы на НЗК, у нас появилась уверенность в завтрашнем дне. Потребители поддержали нас, а значит, мы должны и дальше развиваться. Значит, нас любят и нас выбирают.

"Автосалон года" – DAna Motors, основатель автоцентра Денис Дисенов:

– Работа идет своим чередом, но когда люди приходят и говорят: "А мы за вас голосовали" – это приятно. Или клиенты видят статуэтку НЗК и поздравляют с победой. Это также повышает их уровень доверия к нам. Но мало одержать "народную" победу, нужно этот уровень удержать. Этот момент – самый важный.

Статуэтка победителя НЗК / Фото: Татьяна Алдабаева

Amic.ru: Призвание вас лучшей компанией в своем сегменте – это привилегия или ответственность?

"Медцентр года" – "Здоровое поколение", сеть клиник для детей и взрослых, генеральный директор Владимир Николаев:

– Однозначно для нас это, прежде всего, ответственность. Наша сфера деятельности особенная – это охрана здоровья детей, начиная с самого раннего возраста, с первых недель жизни. Когда груднички впервые появляются в клинике – их приносят родители, а потом проходит год, два и мы видим, как они уже сами за ручку с родителями идут на прием, начинают говорить – это целые семейные истории, которые происходят на наших глазах. Поэтому, конечно, на нас лежит огромная ответственность за здоровье и благополучие всей семьи в целом.

"Производитель продуктов питания года" – Логовская сыроварня, директор Антон Жданов:

– Конечно ответственность. Ремесленный уровень – это история про то, когда из подручного мы делаем уникальный продукт. Мы понимаем, что выпустить какой-то качественный товар на уровне крафтового производства и удивить вкусовыми характеристиками – это победа. Но чтобы наладить его более массовое производство на постоянной основе – это уже профессионализм. Мы к этому стремимся.

"Автосалон года" – DAna Motors, основатель автоцентра Денис Дисенов:

– Привилегии никакой нет. Это ответственность. Большая ответственность перед нашими клиентами – моя, как руководителя, и моих сотрудников. Каждый день ты должен доказывать, что являешься лучшим из лучших и это звание тебе досталось не просто так.

Денис Дисенов (справа) и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Amic.ru: Что еще, по вашему мнению, можно привнести в премию "НЗК"?

"Медцентр года" – "Здоровое поколение", сеть клиник для детей и взрослых, генеральный директор Владимир Николаев:

– Премия "Народный знак качества", пользующаяся большой популярностью среди бизнес-сообщества и всего населения, могла бы стать отличной платформой для реализации важных социальных проектов, особенно помощи детям. Я считаю, что это было бы очень ценным дополнением к самой премии. Будучи признанным знаком качества и доверия от жителей региона, "Народный знак качества" мог бы стать катализатором для объединения успешных компаний в проектах социальной направленности.

"Производитель продуктов питания года" – Логовская сыроварня, директор Антон Жданов:

– Победители прошлых лет повторно в отбор НЗК не проходят. Хотелось бы эту практику изменить, чтобы появилась возможность подтверждать свой уровень от года к году.

"Автосалон года" – DAna Motors, основатель автоцентра Денис Дисенов:

– Стать народным любимчиком, которого выбирают, за которого голосуют, куда приходят и кого советуют близким, – мечта любой алтайской компании. Хочется, чтобы об этой премии узнало как можно больше народа, чтобы она шумела даже за пределами нашего региона. Думаю, что с каждым годом этот охват будет увеличиваться.

Владимир Николаев / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Amic.ru: Как вы считаете, что нужно для развития любому бизнесу, чтобы он стал успешным?

"Медцентр года" – "Здоровое поколение", сеть клиник для детей и взрослых, генеральный директор Владимир Николаев:

– Есть ключевые моменты. Во-первых, безусловно, это хороший, востребованный потребителями продукт или услуга, которые бизнес генерирует. Наличие устойчивого рынка сбыта в необходимом объеме – это базовое условие.

Во-вторых, крайне важна сплоченная, профессиональная команда во главе с сильным лидером. Только слаженная работа единомышленников способна обеспечить успех.

В-третьих, сейчас высокие цифровые компетенции становятся критически важными. Внедрение CRM-систем, ИИ, аналитики данных – все это необходимо для эффективного управления бизнесом, отслеживания ключевых показателей и принятия верных стратегических решений.

"Производитель продуктов питания года" – Логовская сыроварня, директор Антон Жданов:

– Для развития бизнеса ключевую роль играет приверженность своей профессии. Днем и ночью нужно отдавать себя делу, порой даже чем-то жертвуя. Но когда есть призвание к тому, что ты делаешь, то вот эти лишения не столь критичны для тебя и твоей команды. И результат того стоит.

"Автосалон года" – DAna Motors, основатель автоцентра Денис Дисенов:

– Желание работать и делать свое любимое дело. Я очень люблю дело своей жизни и оно отвечает мне взаимностью.