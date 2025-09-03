"Красно солнышко" Игоря Шаферана. Текст песни, которую будут изучать в школах России

Всего в списке для исполнения школьниками было утверждено 37 песен

Минпросвещения России утвердило список из 37 патриотических композиций, рекомендованных для изучения в школах. В перечень вошли песни "Офицеры" Олега Газманова, "День Победы" Давида Тухманова, "Красно солнышко" и "Как прекрасен этот мир". Произведения предназначены для патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на уроках музыки. Предлагаем вспомнить легендарные хиты исполнителей.

И. Шаферан, П. Аедоницкий – "Красно солнышко"

Умывает красно солнышко

Руки теплые в росе –

И Россия, как Аленушка,

Предстает во всей красе...

Ни вблизи, ни вдали

Я не знаю земли

Лучше той, что меня растила.

Синих рек рукава,

В небе синь-синева,

И светла от берез Россия.

У нее коса пшеничная,

Родниковые глаза.

И поляны земляничные

Щедро дарят ей леса...

Ни вблизи, ни вдали

Я не знаю земли

Лучше той, что меня растила.

Синих рек рукава,

В небе синь-синева,

И светла от берез Россия.

А случись дорога длинная,

Загрущу в чужом краю,

Вспомню небо журавлиное,

Песню русскую спою.

Ни вблизи, ни вдали

Я не знаю земли

Лучше той, что меня растила.

Синих рек рукава,

В небе синь-синева,

И светла от берез Россия.

Синих рек рукава,

В небе синь-синева,

И светла от берез Россия.

