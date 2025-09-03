"Красно солнышко" Игоря Шаферана. Текст песни, которую будут изучать в школах России
Всего в списке для исполнения школьниками было утверждено 37 песен
03 сентября 2025, 10:10, ИА Амител
Минпросвещения России утвердило список из 37 патриотических композиций, рекомендованных для изучения в школах. В перечень вошли песни "Офицеры" Олега Газманова, "День Победы" Давида Тухманова, "Красно солнышко" и "Как прекрасен этот мир". Произведения предназначены для патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на уроках музыки. Предлагаем вспомнить легендарные хиты исполнителей.
И. Шаферан, П. Аедоницкий – "Красно солнышко"
Умывает красно солнышко
Руки теплые в росе –
И Россия, как Аленушка,
Предстает во всей красе...
Ни вблизи, ни вдали
Я не знаю земли
Лучше той, что меня растила.
Синих рек рукава,
В небе синь-синева,
И светла от берез Россия.
У нее коса пшеничная,
Родниковые глаза.
И поляны земляничные
Щедро дарят ей леса...
Ни вблизи, ни вдали
Я не знаю земли
Лучше той, что меня растила.
Синих рек рукава,
В небе синь-синева,
И светла от берез Россия.
А случись дорога длинная,
Загрущу в чужом краю,
Вспомню небо журавлиное,
Песню русскую спою.
Ни вблизи, ни вдали
Я не знаю земли
Лучше той, что меня растила.
Синих рек рукава,
В небе синь-синева,
И светла от берез Россия.
Синих рек рукава,
В небе синь-синева,
И светла от берез Россия.
