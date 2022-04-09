Уиллу Смиту запретили посещать церемонии вручения «Оскара» на 10 лет

Американская киноакадемия 8 апреля запретила Уиллу Смиту лично и виртуально посещать церемонии вручения «Оскара» и другие мероприятия организации в течение 10 лет. Об этом пишет THR.

У актёра при этом не стали отбирать уже полученный им «Оскар», также он сохранит право на будущие номинации и победы в премии.

Члены Киноакадемии извинились перед зрителями и участниками 94-й церемонии вручения «Оскара» за поведение актёра, а также выразили глубокую благодарность за самообладание Крису Року, которого ударил Смит.

Новости

Культура Джим Керри раскритиковал реакцию публики на пощёчину Уилла Смита Крису Року

Уилл Смит ударил ведущего церемонии вручения «Оскара» Криса Рока 28 марта из-за шутки комика об облысении жены актёра. Вскоре Смит извинился перед присутствующими и перед самим пострадавшим. Случившееся не помешало актёру получить «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард».