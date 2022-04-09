Уиллу Смиту запретили посещать церемонии вручения «Оскара» на 10 лет
Запрет распространяется и на все остальные мероприятия Американской киноакадемии
Американская киноакадемия 8 апреля запретила Уиллу Смиту лично и виртуально посещать церемонии вручения «Оскара» и другие мероприятия организации в течение 10 лет. Об этом пишет THR.
У актёра при этом не стали отбирать уже полученный им «Оскар», также он сохранит право на будущие номинации и победы в премии.
Члены Киноакадемии извинились перед зрителями и участниками 94-й церемонии вручения «Оскара» за поведение актёра, а также выразили глубокую благодарность за самообладание Крису Року, которого ударил Смит.
Уилл Смит ударил ведущего церемонии вручения «Оскара» Криса Рока 28 марта из-за шутки комика об облысении жены актёра. Вскоре Смит извинился перед присутствующими и перед самим пострадавшим. Случившееся не помешало актёру получить «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард».