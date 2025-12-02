Семья, черный кот и память о муже. Кто поддерживает Маргариту Симоньян в борьбе с раком

В доме с журналисткой живет ее мама и свекровь

02 декабря 2025, 12:00, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru

Маргарита Симоньян продолжает борьбу с онкологическим заболеванием, проходя курсы химиотерапии после операции по поводу рака груди. В этот сложный период ее главной опорой стала семья.

В одном доме с ней живут дети, ее собственная мама и Лаура Кеосаян – мама покойного мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, который скончался 26 сентября после девяти месяцев комы.

В День матери Симоньян публично поблагодарила обеих женщин за их любовь и поддержку, отметив, что со своей мамой у них "не было ни одной ссоры" за всю жизнь. Особую роль в ее нынешних буднях играет свекровь, которая помогает ей работать с отзывами на недавно вышедший роман.

Еще одним, почти мистическим "членом семьи" стал черный кот, который начал регулярно приходить к дому после смерти Тиграна Кеосаяна. По словам Симоньян, он не заходит внутрь, не просит еды, а просто молча сидит у стеклянной двери и "осмысленно" наблюдает за жизнью дома. Многие подписчики воспринимают кота как незримую связь с ушедшим супругом.

На данный момент Симоньян работает над программой "Ч.Т.Д." и вышла в эфир в парике, поскольку от химиотерапии у нее выпали волосы.