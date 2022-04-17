Специалисты рассказали, как выявить рак по голосу

Резкое изменение голоса может говорить о наличии рака, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Express.

Помимо этого, о недуге может сигнализировать кровотечение и онемение во рту, затруднённое глотание, шатание зубов, трудности при движении челюсти, красные и белые пятна на слизистой и потеря веса.

Опухоль в ротовой полости может развиться на внутренней части щек, нёбе, губах и даже дёснах, пояснили эксперты. При наличии таких симптомов стоит обратиться к врачу.

Ранее диетолог Асбйорн Расен рассказал, какие анализы нужно сдать, если не получается похудеть даже несмотря на диеты и спорт.