В России намечается дефицит контактных линз

На российском рынке возникает нехватка контактных линз Acuvue, сообщает «Коммерсантъ». Эти популярные линзы составляют практически половину импорта контактных линз в Россию.

Ранее сообщалось, что компания Johnson & Johnson прекратила поставки в Россию средств личной гигиены. Однако тогда о линзах речь не шла.

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Как отмечают участники рынка, проблемы с поставками в страну начались в марте, когда производитель ограничил отгрузки запрашиваемых товаров. Тем самым компания фактически ввела квотирование. Ограничение ввели, чтоб избежать вымывание товара с рынка из-за возросшего спроса и трудностей с поставками новых партий товара.

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Из-за проблем с доставкой новых партий товара возникли и трудности с поставками линз других компаний. По словам Коммерсанта, участники рынка уверены, что дефицит в целом будет увеличиваться, а цены продолжат расти.

Ограничение в поставках линз проходят на фоне возросшего спроса. Это связано с тем, что многие граждане закупают их прозапас из-за нестабильности на валютном рынке, а также из-за страха полного дефицита товара.

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Трудности с поставками товара возникли из-за введения санкций в отношении России. Санкции введены странами ЕС, США, Канадой и рядом других стран после начала Россией военной операции на территории Украины. После этого ряд крупных компаний объявил о сворачивании своей бизнес-активности на территории России. Возникли и логистические проблемы, после отказа ряда транспортных компаний поставлять грузы в Россию.