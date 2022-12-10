Забыть про ковид. Выдержит ли Алтай эпидемию ОРВИ и свиного гриппа и когда она закончится?

Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Алтайском крае начала резко расти около трёх недель назад. При этом в регионе уже выявляют и свиной грипп. Об этом в ходе пресс-конференции 9 декабря рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова.

Но это была вполне прогнозируемая ситуация, считает главный внештатный инфекционист региона Валерий Шевченко. По его словам, инфекции просто заняли нишу, которую оставил после себя COVID-19.

Какие вирусы мучают сегодня жителей Алтайского края, готов ли регион к новой эпидемии и когда она закончится, — в материале amic.ru.

Дети — вперёд

Эпидподъём в Алтайском крае начался после 20 ноября. С тех пор темпы заболеваемости лишь увеличиваются с каждой неделей, заметила Ольга Егорова.

«На прошлой неделе у нас по ОРВИ был отмечен рост 23% по сравнению с предшествующей. На этой неделе рост продолжается и темпы даже увеличились. Сейчас прирост составляет уже 29%», — пояснила специалист.

Причём около половины от общего числа заболевших — взрослые. Хотя ещё пару недель назад респираторными инфекциями в регионе болели в основном дети, пояснила представитель Роспотребнадзора.

«В ноябре у нас болели дети в школах и детсадах. Но за две недели заболеваемость среди взрослых выросла на 56%. Если раньше удельный вес взрослых в структуре заболеваемости был 30-35%, то сейчас он уже доходит до 50%. Можно сказать, что пошло распространение инфекций среди всего населения», — сообщила Егорова.

Эпидподъём вылился в резкую перегрузку службы скорой помощи региона, рассказал главный внештатный специалист по скорой помощи Минздрава региона Евгений Зулинский. По его словам, только за 7 декабря медики отработали почти 3,5 тысячи вызовов. Это в 1,5-2 раза больше средних показателей.

Нагрузка на поликлиники края значительно не увеличилась, отметила представитель краевого Минздрава Наталья Чуканова. Но, по её словам, изменилась структура: теперь наибольшую долю обращений составляют именно пациенты с ОРВИ.

Чем мы болеем?

Большинство случаев заболеваний, которые выявили и исследовали в Алтайском крае за последние три недели — это классические ОРВИ, сообщила Егорова. К ним относятся риновирусы, аденовирусы и РС-вирусы.

Грипп пока занимает около 10% всех изученных случаев. За две с лишним недели в регионе лабораторно подтвердили 25 случаев, рассказала специалист.

«Почти все выявленные случаи — это H1N1 2009 года. Другими словами, свиной, или пандемический грипп типа А. Только в одном случае мы зарегистрировали грипп типа Б. Также установлено, что во всех выявленных случаях гриппа граждане не были привиты. Результаты исследований показывают, что грипп циркулирует одинаково как среди детей, так и среди взрослых», — сообщила Ольга Егорова.

Она подчеркнула, что на грипп не тестируют поголовно, как это было с ковидом. Анализы проводят только для детей и людей, которые подлежат госпитализации. Поэтому на самом деле случаев гриппа может быть значительно больше. Кроме того, медики не исключают, что эпидситуация продолжит ухудшаться.

Ничего экстраординарного

Впрочем, назвать удивительным эпидподъём по ОРВИ и даже возвращение гриппа нельзя, считает Валерий Шевченко. По его словам, сейчас происходит точно такая же ситуация, которую край ежегодно переживал в доковидное время.

«Это классический вариант сезонного подъёма по ОРВИ и гриппу. Ковид на два года исключил эту историю из нашей ежедневной жизни. Но сейчас он сдаёт свои позиции. Очень похоже на то, что пандемия движется в сторону своего затихания. Такое мнение складывается у специалистов. Так что не происходит ничего необычного», — уверен инфекционист.

Поэтому для медиков не должно стать проблемой оказание помощи пациентам с ОРВИ и гриппом, сделал вывод Шевченко. Тем более что за шесть волн COVID-19 Алтайский край разработал дополнительные методы работы поликлиник. Медучреждения научились выстраивать работу кол-центров и разделять потоки. Поэтому теперь здравоохранение точно выдержит даже большее количество пациентов, не сомневается специалист.

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При этом жители региона должны чётко разделять в своей голове коронавирус и другие ОРВИ (включая грипп), настаивает Шевченко. По его словам, сейчас в крае регистрируют единичные случаи COVID-19 — всего 1% от числа заболевших.

Поэтому при ухудшении самочувствия не нужно паниковать и звонить в скорую. Скорее всего, у вас ОРВИ, с которым нужно обращаться в поликлинику.

«У многих в голове отложился „ковидный“ порядок действий. Если стало плохо, нужно срочно звонить в скорую, чтобы отвезли на КТ, сделали тест и проверили. Но ОРВИ и грипп в меньшей степени вызывают пневмонию. Поэтому такая паника ни к чему. Оптимальный вариант — позвонить в кол-центр вашей поликлиники. Там вас расспросят о вашем самочувствии, симптомах и расскажут следующий порядок действий. Либо врач придёт к вам на дом, либо вас пригласят в кабинет для температурящих. И если вам действительно требуется скорая помощь, её к вам отправят», — пояснил инфекционист.

Об этом же сказал и Евгений Зулинский. По его словам, вся сверхнагрузка, с которой сейчас столкнулись медики скорой помощи, — это случаи ОРВИ. И с большинством таких пациентов скорая помощь работать не должна, подчеркнул специалист.

«Хотелось бы напомнить, что задачи скорой помощи и поликлиник разнятся. Мы занимаемся жизнеугрожающими состояниями, при которых человек может умереть. Мы не назначаем долгосрочное лечение, не выписываем больничных, справок и рецептов. Всё это делает поликлиника. И если вы с кашлем и небольшой температурой вызвали скорую, то должны знать, что вас запишут в неотложные пациенты. И к вам приедут в порядке очерёдности, после того как отработают все экстренные вызовы. Так что придётся ждать», — подчеркнул Зулинский.

Так что получить медпомощь быстрее, позвонив в скорую, а не в поликлинику, не выйдет, настаивает Зулинский. Скорее всего, вас всё равно направят в поликлинику по месту жительства. Вы просто сами усложните себе путь до своего терапевта.

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«Нужно пережить»

Инфекционист рекомендует жителям региона внимательно относиться к своему здоровью и не нагнетать излишнюю панику из-за прихода H1N1. И напоминает, что лучший способ защиты от свиного гриппа — прививка. Компоненты против этого вируса входят во все современные вакцины от гриппа.

«Повторюсь, это естественное и отчасти ожидаемое развитие событий. Рано или поздно это бы произошло. Ковид принёс нам дополнительные инструменты для оказания помощи при массовом обращении. Мы готовы к любому развитию событий. Алгоритмы понятны и отработаны. Так что населению нужно принять ситуацию. Наша общая задача — пройти период подъёма заболеваемости с минимальными потерями. Это время нужно пережить», — заключил врач.



Сколько продлится эпидподъём, медики точно сказать не могут. Ориентировочно рост заболеваемости должен закончиться через пару недель, сообщил Шевченко. После этого край выйдет на «плато».