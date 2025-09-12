Мужчина оказался под завалами после обрушения потолка в ветхом доме Барнаула
Деревянное потолочное перекрытие рухнуло в одной из комнат
12 сентября 2025, 09:30, ИА Амител
В Барнауле в ночь на 12 сентября произошло обрушение в ветхом жилом доме на улице Володарского. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
По данным ведомства, деревянное потолочное перекрытие рухнуло в одной из комнат на площади около 15 квадратных метров. Под завалами оказался 45-летний мужчина. Его удалось извлечь спасателям первого пожарно-спасательного отряда и аварийно-спасательного формирования города, после чего пострадавшего передали медикам скорой помощи.
«В момент происшествия в доме находились двое жильцов – мужчина и 71-летняя женщина. Причиной обрушения, по предварительной версии, стала ветхость строения 1970 года постройки», – отметили в ведомстве.
Обстоятельства случившегося уточняются.
судя по фото - это повод для детальной проверки оч.многих.
Musik (09:33:31 12-09-2025) судя по фото - это повод для детальной проверки оч.многих.... Это частный дом, собственники должны сами за ним следить.
Это как же надо запустить относительно молодой дом! У нас дом 50-х годов постройки и ничего-стоит.
Наш красивый дом с 35% износа приговорили к сносу. Боремся за него.
А этот сарай разваленный стоит. Никому до него дела нет.
Все зависит от места и интереса важных людей.
Гость (09:53:31 12-09-2025) Наш красивый дом с 35% износа приговорили к сносу. Боремся з... а есть УК РФ и тюрьма в которую и важные люди запросто могут попасть если будут считать себя божками местного разлива
Гость (11:20:41 12-09-2025) а есть УК РФ и тюрьма в которую и важные люди запросто могут... Проиграли несколько судов.
Судьи верят поддельной экспертизе (например, снос всех несущих колонн, которых никогда с момента строительства не было, или аварийное состояние крыши, капитально отремонтированной 10 лет назад).
Никто не осмеливается идти против решения администрации.
2 заказанные собственниками экспертизы игнорируют.
Гость (12:05:42 12-09-2025) Проиграли несколько судов.Судьи верят поддельной эксперт... так обжалуйте решение в верховном суде и ходатайствуйте чтобы рассматривали не в Барнауле и кроме этого на обьективность судьи можно подавать коллективные жалобы в центральный орган который их лицензирует давая право на деятельность судьи
Гость (09:53:31 12-09-2025) Наш красивый дом с 35% износа приговорили к сносу. Боремся з... Это частный дом, собственники должны сами за ним следить.
Наверняка перед обрушением дом издавал страшные звуки в виде треска, но был проигнорирован.
конечно много таких в Барнауле старых каменных домов с рушашимися потолками, стенами - в нагорной части то посмотрите проедьте такое увидите что не дай бог. Они тоже рухнут если наплевать и на самотек все пускать в городе
Причиной обрушения стала ветхость строения 1970 года постройки.
А сколько в городе домов 1965 года! Кто их проверяет? Кто контролирует износ дома?
Какие УК регулярно проводят ремонт ветхих зданий?
Гость (14:22:20 12-09-2025) Причиной обрушения стала ветхость строения 1970 года построй... Ответы просты:
никто, нигде, никак, никогда.
В "самолетике" указана дополнительная информация о том, что дом, на самом деле 1936 года постройки.
Т.е. домику почти 90 лет.
Не каждый человек дотянет до такого возраста...