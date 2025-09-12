Мужчина оказался под завалами после обрушения потолка в ветхом доме Барнаула

Деревянное потолочное перекрытие рухнуло в одной из комнат

12 сентября 2025, 09:30, ИА Амител

Потолок рухнул ночью в аварийном доме / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле в ночь на 12 сентября произошло обрушение в ветхом жилом доме на улице Володарского. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, деревянное потолочное перекрытие рухнуло в одной из комнат на площади около 15 квадратных метров. Под завалами оказался 45-летний мужчина. Его удалось извлечь спасателям первого пожарно-спасательного отряда и аварийно-спасательного формирования города, после чего пострадавшего передали медикам скорой помощи.

«В момент происшествия в доме находились двое жильцов – мужчина и 71-летняя женщина. Причиной обрушения, по предварительной версии, стала ветхость строения 1970 года постройки», – отметили в ведомстве.

Обстоятельства случившегося уточняются.

