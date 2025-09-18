На Алтае пенсионерка лишилась денег в погоне за "бонусными" пятью тысячами рублей

Необходимо было всего лишь сообщить номер своей банковской карты

18 сентября 2025, 11:43, ИА Амител

Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники похитили у 65-летней жительницы Славгорода почти 30 тысяч рублей под предлогом получения бонусов от банка, сообщает региональное МВД.

«В мессенджере поступило сообщение якобы от ее знакомой. Она сообщила, что банк дарит каждому своему клиенту пять тысяч рублей, для получения которых необходимо всего лишь сообщить номер своей пластиковой карты», – пояснили в ведомстве.

Пенсионерка назвала данные. Далее "знакомая" попросила сказать пароль, пришедший в СМС-сообщении.

Выполнив все условия, женщина получила уведомление о списании 27 600 рублей. Тогда она поняла, что ее обманули мошенники.

