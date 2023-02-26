На Алтае пьяный водитель устроил ДТП и оставил семь микрорайонов без газа

Тепло должно вернуться в дома всех жителей Горно-Алтайска к 18:00

26 февраля 2023, 13:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минувшей ночью пьяный водитель протаранил газовый узел в Горно-Алтайске. В результате происшествия семь микрорайонов города остались без газа, пишут "Новости Горного Алтая".

Инцидент произошёл на пересечении улиц Чорос-Гуркина и Ленина. Водитель скрылся с места происшествия. Поднятые по тревоге сотрудники ремонтной бригады для обеспечения безопасности жителей по инструкции отключили газ низкого и высокого давления. Восстановительные работы завершились оперативно, в течение двух часов.

Сейчас все котельные запущены, однако требуется время: газ дойдёт до домовладений лишь через некоторое время. Ожидается, что тепло поступит в дома всех горожан к 18:00. Виновник ДТП будет привлечён к ответственности.