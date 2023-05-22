На барнаульской улице высадят более 240 деревьев и 170 кустарников

Рабочие уже высаживают ели и сосны, но появятся и другие растения

22 мая 2023, 09:46, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле на улице 65 лет Победы высадят 243 дерева и 167 кустарников спиреи и можжевельника, сообщили на сайте мэрии.

Вдоль новой дороги на участке от улицы Энтузиастов до улицы Сергея Семёнова уже высаживают почти 60 крупномерных елей и более 30 сосен. Также здесь появится черемуха, рябина, яблони, липы, вязы и берёзы.

Строительство этой части улицы тем временем завершается. Подрядчик устанавливает бордюры и поребрики, готовит основание под тротуар и укладывает плитку. Завершить все работы должны до 1 июня.

Ранее в Затоне в рамках краевой акции "Зелёный Алтай" высадили молодые кедры.