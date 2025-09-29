По словам Прилепина, он может восстановиться на 100%

29 сентября 2025, 09:00, Антон Дегтярев

Захар Прилепин / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Российский писатель Захар Прилепин все еще полностью не восстановился после покушения на его жизнь, которое случилось еще в мае 2023 года. Об этом он рассказал amic.ru на встрече с журналистами в Барнауле.

Прилепин отметил, что восстановился "примерно на 75%". Однако ему "надо еще немножко поработать, и возраст это позволяет", отметил писатель.

«Конечно, спецназовские нормативы я сейчас не сдам. Думаю, мне надо еще полгода-год расхаживаться. Я потихоньку форму поддерживаю свою – хотя, конечно, сказываются удары, переломы, все остальное. Но в целом мне врачи говорили, что у меня возможно 100%-е восстановление», – подчеркнул Прилепин.

Напомним, что покушение на Захара Прилепина произошло в Нижегородской области 6 мая 2023 года. В результате взрыва автомобиля писателя он сам был тяжело ранен, а его водитель-сослуживец Александр Шубин скончался на месте. Прилепина отправили в реанимацию и ввели в искусственную кому. 7 мая его вывели из комы. Российский Следком квалифицировал случившееся как теракт. В покушении обвинили россиянина Александра Пермякова. Следствие выяснило, что он установил на дороге две радиоуправляемые противотанковые мины, одна из которых сработала под автомобилем Прилепина.

30 сентября 2023 года Второй Западный окружной военный суд приговорил Пермякова к пожизненному заключению по статьям о совершении террористического акта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ), прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 3 ст. 223.1 УК РФ), а также незаконном обороте поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ). В суде он рассказал, что за убийство Прилепина Служба безопасности Украины (СБУ) обещала ему 20 тысяч долларов, писал "Коммерсантъ".

Напомним, что Захар Прилепин 26 сентября 2025 года на площади Победы в Барнауле открыл часовню имени Георгия Победоносца вместе с зампредседателя правительства Алтайского края Виталием Снесарем, спикером АКЗС Александром Романенко, мэром Барнаула Вячеславом Франком и другими лицами. Они возложили цветы к памятнику "Прощание" и к Вечному огню, высадили деревья в сквере на площади, а также выступили с поздравительными речами.