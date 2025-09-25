Налоги, гостевые дома и "новый" флаг. Как прошла сентябрьская сессия алтайских депутатов

Фоторепортаж из парламентского центра

25 сентября 2025, 14:45, ИА Амител

Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В четверг, 25 сентября, Алтайское краевое Законодательное собрание провело свою 44-ю сессию. Депутатский корпус обсудил ряд насущных для региона вопросов.

Так, Алтайский край вступил в эксперимент по регулированию услуг гостевых домов. Нововведение позволит не только легализовать, но и контролировать гостиничный бизнес в частном секторе. Кроме того, в регионе появился новый специальный налоговый режим – "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (АУСН). Он вступит в силу с 1 января 2026 года и станет аналогом классической упрощенной системе налогообложения.

Помимо этого, депутаты повысили налог для мигрантов, "подогнали" размер краевого флага под государственный, разрешили студентам техникумов и колледжей бесплатно посещать экскурсии и присвоили Краевой больнице скорой помощи № 2 имя Зиновия Баркагана – основоположника клинической медицины на Алтае.

Как прошла 44-я сессия АКЗС – в нашем фоторепортаже.