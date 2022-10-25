В сентябре 2023 года компания Apple выпустит iPhone 15 Ultra, который первым в линейке получит титановый корпус, пишет iXBT со ссылкой на Mydrivers.

Преимуществом такого сплава является его прочность и лёгкость. В отличие от стальных и весьма тяжёлых Pro-моделей будущая новинка будет весить существенно меньше.

Но есть нюанс: титан очень дорогой. В том числе из-за этого цена iPhone 15 Ultra может превысить 2000 долларов. Для сравнения: актуальный флагман iPhone 14 Pro имеет стартовый ценник 999 долларов.

В сентябре 2021 года Apple, помимо новых айфонов, также представила Apple Watch Ultra — часы получили титановый корпус и очень высокую цену в сравнении с другими в линейке — от 799 долларов. Устройство предназначено для экстремальных условий, а заявленная автономность составляет до 60 часов.

Добавим, что 18 октября компания также презентовала iPad 10-го поколения в современном безрамочном дизайне и обновила линейку iPad Pro, укомплектовав новые планшеты процессором M2 — как у представленных в 2022 году MacBook Air и MacBook Pro.