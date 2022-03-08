Apple запретила россиянам просмотр весенней презентации

Apple отключила для российских пользователей просмотр своей весенней презентации на официальном сайте и на YouTube. На YouTube трансляция недоступна для жителей России, а на русскоязычной версии официального сайта нет даже упоминания события.

Напомним, компания ранее объявила о присоединении к санкциям против России. Apple не будут поставлять смартфоны, при этом в компании не уточнили, является ли запрет на поставку iPhone и использование сервисов постоянным. Также на территории России перестал действовать платёжный сервис Apple Pay.

После введения санкций магазины Apple в некоторых регионах России закрывались на сутки, но 3 марта они восстановили работу — правда, с новыми ценниками. За iPhone 13 Pro Max 1 Tb на тот момент просили почти 240 тысяч рублей.