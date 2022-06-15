«Очередные сказки». Барнаульские строители не верят, что в городе начнут возводить жильё класса «суперэконом»

По неподтверждённым данным, его планируют возвести в частном секторе в Железнодорожном районе города

15 июня 2022, 07:35, Алена Жукова

В Барнауле в ближайшие годы вряд ли начнут строить жильё класса «суперэконом», которое отличается низкой ценой. В этом уверены эксперты отрасли. По их мнению, компаниям сегодня не на чем экономить: за качеством новостроек следят надзорные органы, а дорогая земля в городе не позволяет снижать себестоимость строительства.

Жильё из дешевого бетона?

«В Барнауле может появиться жильё нового класса «эконом ++» — с таким заголовком 12 июня 2022 года был опубликован пост в сообществе «Подслушано Барнаул». В нём без ссылок на источники сказано, что эконом-дома высотой 10 и 28 этажей появятся на участке от ул. Антона Петрова до ул. Малахова.

«Экономичность достигается за счёт одинаковых планировок и дизайна, общих балконов, отсутствия мусоропроводов, детских площадок и школ. Используемая марка бетона раньше была разрешена только для с/х построек, но с 2021 года стало можно строить и жильё. Это позволит жителям и гостям Барнаула получить доступное жильё», — сказано в сообщении.

Границы квартала, где, по информации городского сообщества, запланирована застройка

Какая компания планирует выступить инвестором и когда она намерена зайти на площадку, в сообщении не сказано. Однако эксперты строительной отрасли сомневаются, что возведение дешёвого жилья начнётся в ближайшее время.

«Никто не позволит снижать марку бетона. Есть экспертиза, заложенные расчёты. Сегодня все проекты домов закладывают в тех нормативах, которые положены. Государственная инспекция Алтайского края следит, чтобы стройка велась в соответствии с проектными документами», — прокомментировал новость председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

В Барнауле, по его словам, большинство новостроек — стандартное и типовое жильё. Чтобы привлечь покупателей, застройщики вносят в проекты различные особенности: делают интересными входные группы, предусматривают колясочные, необычное благоустройство. Однако «начинка» практически всех ЖК — малогабаритные квартиры с высокими потолками.

«В Новосибирске „ляпают“ дома без балконов, там есть такие ЖК. Но я не думаю, что в Барнауле ценник на подобные объекты будет на порядок ниже», — отметил он.

Другая важная составляющая строительства — земельный вопрос. Квартал, где, по информации барнаульского сообщества, запланировано возведение дешёвых домов, занят частным сектором. Получится ли у инвестора договориться с собственниками о выкупе участков — большой вопрос. Поэтому информацию о застройке квартала эксперт считает «сказками».

Сотни барнаульцев вышли на митинг против застройки частного сектора

Сотни барнаульцев вышли на митинг против застройки частного сектора

«Посмотрите на цену квартир: сегодня она зависит от месторасположения, качества материалов, земли. Была бы она зарезервирована под строительство, а людям выдали квартиры — это один вопрос. Нужно с каждым владельцем договориться, у каждого своя цена. Это небыстрый процесс. На формирование участков в центре у компаний уходит не один год. Поэтому это очередные сказки», — резюмирует он.

«Скандальные» кварталы

Микрорайон, в котором, по информации «Подслушано Барнаул», будут возводить жильё «эконом ++», весной 2021 года фигурировал в материалах практически всех СМИ края. Дело в том, что его жители (а также собственники домов в частном секторе Железнодорожного и Ленинского районов) неоднократно выходили на митинги и требовали изменить генплан и правила землепользования и застройки города.

В начале 2021 года барнаульцы обнаружили, что в их «посёлках» разрешено строить многоквартирные дома. Соответствующие изменения отражены в генплане и сопутствующих документах: теперь микрорайоны Западный, Мирный и Осипенко относятся к зонам Ж-1 и Ж-2 (разрешённый тип строительства — многоэтажная застройка), хотя раньше находились в зоне Ж-4 (индивидуальное жилищное строительство).

Барнаульцы просят мэрию изменить генплан, чтобы защитить свои дома от застройщиков

Барнаульцы просят мэрию изменить генплан, чтобы защитить свои дома от застройщиков

Барнаульцы неоднократно выходили на пикеты, однако чиновники объяснили: вернуть запрет на возведение высоток можно лишь при очередном изменении генплана. Сделать это планируют в 2023 году, а пока город совместно с московским институтом «Гипрогор» работает над корректировками документа. Поэтому у инвесторов, которые рассматривали частный сектор в Железнодорожном и Ленинском районах под застройку, немного шансов начать массовое строительство.

Цифра

Себестоимость строительства квартир в Барнауле составляет около 60 тыс. рублей.

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