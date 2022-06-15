«Очередные сказки». Барнаульские строители не верят, что в городе начнут возводить жильё класса «суперэконом»

В Барнауле в ближайшие годы вряд ли начнут строить жильё класса «суперэконом», которое отличается низкой ценой. В этом уверены эксперты отрасли. По их мнению, компаниям сегодня не на чем экономить: за качеством новостроек следят надзорные органы, а дорогая земля в городе не позволяет снижать себестоимость строительства.

Жильё из дешевого бетона?

«В Барнауле может появиться жильё нового класса «эконом ++» — с таким заголовком 12 июня 2022 года был опубликован пост в сообществе «Подслушано Барнаул». В нём без ссылок на источники сказано, что эконом-дома высотой 10 и 28 этажей появятся на участке от ул. Антона Петрова до ул. Малахова.

«Экономичность достигается за счёт одинаковых планировок и дизайна, общих балконов, отсутствия мусоропроводов, детских площадок и школ. Используемая марка бетона раньше была разрешена только для с/х построек, но с 2021 года стало можно строить и жильё. Это позволит жителям и гостям Барнаула получить доступное жильё», — сказано в сообщении.

Границы квартала, где, по информации городского сообщества, запланирована застройка

Какая компания планирует выступить инвестором и когда она намерена зайти на площадку, в сообщении не сказано. Однако эксперты строительной отрасли сомневаются, что возведение дешёвого жилья начнётся в ближайшее время.

«Никто не позволит снижать марку бетона. Есть экспертиза, заложенные расчёты. Сегодня все проекты домов закладывают в тех нормативах, которые положены. Государственная инспекция Алтайского края следит, чтобы стройка велась в соответствии с проектными документами», — прокомментировал новость председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

В Барнауле, по его словам, большинство новостроек — стандартное и типовое жильё. Чтобы привлечь покупателей, застройщики вносят в проекты различные особенности: делают интересными входные группы, предусматривают колясочные, необычное благоустройство. Однако «начинка» практически всех ЖК — малогабаритные квартиры с высокими потолками.

«В Новосибирске „ляпают“ дома без балконов, там есть такие ЖК. Но я не думаю, что в Барнауле ценник на подобные объекты будет на порядок ниже», — отметил он.

Другая важная составляющая строительства — земельный вопрос. Квартал, где, по информации барнаульского сообщества, запланировано возведение дешёвых домов, занят частным сектором. Получится ли у инвестора договориться с собственниками о выкупе участков — большой вопрос. Поэтому информацию о застройке квартала эксперт считает «сказками».

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«Посмотрите на цену квартир: сегодня она зависит от месторасположения, качества материалов, земли. Была бы она зарезервирована под строительство, а людям выдали квартиры — это один вопрос. Нужно с каждым владельцем договориться, у каждого своя цена. Это небыстрый процесс. На формирование участков в центре у компаний уходит не один год. Поэтому это очередные сказки», — резюмирует он.

«Скандальные» кварталы

Микрорайон, в котором, по информации «Подслушано Барнаул», будут возводить жильё «эконом ++», весной 2021 года фигурировал в материалах практически всех СМИ края. Дело в том, что его жители (а также собственники домов в частном секторе Железнодорожного и Ленинского районов) неоднократно выходили на митинги и требовали изменить генплан и правила землепользования и застройки города.

В начале 2021 года барнаульцы обнаружили, что в их «посёлках» разрешено строить многоквартирные дома. Соответствующие изменения отражены в генплане и сопутствующих документах: теперь микрорайоны Западный, Мирный и Осипенко относятся к зонам Ж-1 и Ж-2 (разрешённый тип строительства — многоэтажная застройка), хотя раньше находились в зоне Ж-4 (индивидуальное жилищное строительство).

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Барнаульцы неоднократно выходили на пикеты, однако чиновники объяснили: вернуть запрет на возведение высоток можно лишь при очередном изменении генплана. Сделать это планируют в 2023 году, а пока город совместно с московским институтом «Гипрогор» работает над корректировками документа. Поэтому у инвесторов, которые рассматривали частный сектор в Железнодорожном и Ленинском районах под застройку, немного шансов начать массовое строительство.

Цифра

Себестоимость строительства квартир в Барнауле составляет около 60 тыс. рублей.