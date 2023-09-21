Новое здание аэропорта Барнаула построит московская компания за 6,4 млрд рублей
Площадь здания составит около 9,8 тысячи квадратных метров. Работы должны завершить до 10 июля 2025 года
21 сентября 2023, 20:25, ИА Амител
Авиапредприятие "Алтай" заключило по результатам торгов договор с АО "Монолитное строительное управление – 1" (МСУ-1, из Московской области) на строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий барнаульского аэропорта. Как сообщает "Ъ", стоимость контракта составила 6,4 млрд рублей.
Напомним, что закупку на возведение нового терминала для аэропорта Барнаула объявили еще в конце июня 2023 года. 15 августа заказчик изменил начальную стоимость работ – с 4,5 до 6,5 млрд рублей.
Победителя тендера определили 5 сентября. МСУ-1 стала единственной, допущенной до торгов, – всего заявки подавали две организации, однако одна нарушила сроки этой процедуры.
Площадь здания составит около 9,8 тысячи квадратных метров. Работы по строительству должны завершить до 10 июля 2025 года. Новый терминал будет предназначен для внутренних рейсов. Старое здание терминала, 1967 года постройки, переориентируют на международные рейсы.
20:31:20 21-09-2023
Ха-ха-ха, работяг наберут с такжиских деревень или наши деревенские будут вкалывать за минималку?
21:34:39 21-09-2023
Позорище
21:36:09 21-09-2023
Хороши торги... Плюс 2 лярда одной конторе.
22:48:02 21-09-2023
1кв. Метр 650000 рублей. Ну да на меньшее москвичи и не согласились бы 600 человек в час на внутренние рейсы. Не верится, что у нас будет такая загруженность.
08:57:51 22-09-2023
Гость (22:48:02 21-09-2023) 1кв. Метр 650000 рублей. Ну да на меньшее москвичи и не согл... Вам не всё равно? Строить будет новосибирская авиакомпания. а не Барнаул.
07:48:17 22-09-2023
Может не время лярдами раскидываться?
10:55:49 22-09-2023
нью васюки
11:35:17 22-09-2023
Похож на слоёный пирог.
20:32:51 22-09-2023
Про Бийск давно уже забыли, был аэропорт и нет давно, нам же не надо...