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Новое здание аэропорта Барнаула построит московская компания за 6,4 млрд рублей

Площадь здания составит около 9,8 тысячи квадратных метров. Работы должны завершить до 10 июля 2025 года

21 сентября 2023, 20:25, ИА Амител

Проект нового терминала барнаульского аэропорта / Фото: dialectica.cc
Проект нового терминала барнаульского аэропорта / Фото: dialectica.cc

Авиапредприятие "Алтай" заключило по результатам торгов договор с АО "Монолитное строительное управление – 1" (МСУ-1, из Московской области) на строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий барнаульского аэропорта. Как сообщает "Ъ", стоимость контракта составила 6,4 млрд рублей.

Напомним, что закупку на возведение нового терминала для аэропорта Барнаула объявили еще в конце июня 2023 года. 15 августа заказчик изменил начальную стоимость работ – с 4,5 до 6,5 млрд рублей.

Победителя тендера определили 5 сентября. МСУ-1 стала единственной, допущенной до торгов, – всего заявки подавали две организации, однако одна нарушила сроки этой процедуры. 

Площадь здания составит около 9,8 тысячи квадратных метров. Работы по строительству должны завершить до 10 июля 2025 года. Новый терминал будет предназначен для внутренних рейсов. Старое здание терминала, 1967 года постройки, переориентируют на международные рейсы.

Барнаул Аэропорт

Комментарии 9

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Гость

20:31:20 21-09-2023

Ха-ха-ха, работяг наберут с такжиских деревень или наши деревенские будут вкалывать за минималку?

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Гость

21:34:39 21-09-2023

Позорище

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Гость

21:36:09 21-09-2023

Хороши торги... Плюс 2 лярда одной конторе.

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Гость

22:48:02 21-09-2023

1кв. Метр 650000 рублей. Ну да на меньшее москвичи и не согласились бы 600 человек в час на внутренние рейсы. Не верится, что у нас будет такая загруженность.

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Гость

08:57:51 22-09-2023

Гость (22:48:02 21-09-2023) 1кв. Метр 650000 рублей. Ну да на меньшее москвичи и не согл... Вам не всё равно? Строить будет новосибирская авиакомпания. а не Барнаул.

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Гость

07:48:17 22-09-2023

Может не время лярдами раскидываться?

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остап

10:55:49 22-09-2023

нью васюки

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Лена

11:35:17 22-09-2023

Похож на слоёный пирог.

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Андрей

20:32:51 22-09-2023

Про Бийск давно уже забыли, был аэропорт и нет давно, нам же не надо...

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