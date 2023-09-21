Новое здание аэропорта Барнаула построит московская компания за 6,4 млрд рублей

Площадь здания составит около 9,8 тысячи квадратных метров. Работы должны завершить до 10 июля 2025 года

21 сентября 2023, 20:25, ИА Амител

Проект нового терминала барнаульского аэропорта / Фото: dialectica.cc

Авиапредприятие "Алтай" заключило по результатам торгов договор с АО "Монолитное строительное управление – 1" (МСУ-1, из Московской области) на строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий барнаульского аэропорта. Как сообщает "Ъ", стоимость контракта составила 6,4 млрд рублей.

Напомним, что закупку на возведение нового терминала для аэропорта Барнаула объявили еще в конце июня 2023 года. 15 августа заказчик изменил начальную стоимость работ – с 4,5 до 6,5 млрд рублей.

Победителя тендера определили 5 сентября. МСУ-1 стала единственной, допущенной до торгов, – всего заявки подавали две организации, однако одна нарушила сроки этой процедуры.

Площадь здания составит около 9,8 тысячи квадратных метров. Работы по строительству должны завершить до 10 июля 2025 года. Новый терминал будет предназначен для внутренних рейсов. Старое здание терминала, 1967 года постройки, переориентируют на международные рейсы.