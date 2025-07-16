НОВОСТИТранспорт

В Барнауле запустили движение по большому кольцу строящейся развязки

Светофоры в связи с этим перевели в ожидающий режим

16 июля 2025, 12:45, ИА Амител

Строительство развязки в Барнауле / Фото: amic.ru
Строительство развязки в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле запустили движение по большому кольцу на пересечении Южного и Змеиногорского трактов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.

Как уточнили в ведомстве, это временная мера, в связи с которой светофоры перевели в ожидающий режим.

"Обращаем внимание водителей, что при выезде на круговое движение приоритет  у автомобилей, которые уже едут по нему", – подчеркнули в региональном Минтрансе.

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

Напомним, 1 июля транспортный поток направили по одной полосе в направлении шоссе Ленточный Бор – Змеиногорский тракт. А 11 июля ввели новую временную схему движения, чтобы продолжать реконструкцию проезжей части на других участках. Основные изменения коснулись запуска второй полосы металлического путепровода, где теперь организовано двустороннее движение автомобилей. Одна полоса трассы – для выезда из ленточного бора, другая – для въезда в Барнаул.

Ввести развязку в эксплуатацию планируют до конца года. Она позволит уменьшить автомобильные заторы и обеспечит удобную связь разных районов города. Как ранее отметили в краевом Минтрансе, объект готов уже на 85%.

Строительство развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов планировали завершить в декабре 2024 года. Однако подрядчик нарушил сроки сдачи, и "Алтайавтодор" расторг с ним контракт. Сумма неотработанного аванса составила более 450 млн рублей. Заказчик потребовал взыскать с московской компании неосвоенные деньги. Региональный СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам, трудившимся на объекте.

Сейчас подрядчиком объекта выступает Центральное ДСУ. 

Открытие полосы южной развязки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле запустили движение по полосе южной развязки. Фото и видео

Теперь проехать в сторону Ленточного бора можно по путепроводу
Барнаул Дороги Развязка дорожное движение

Комментарии 7

Avatar Picture
АННА

13:34:44 16-07-2025

Ура схема!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ник

13:48:46 16-07-2025

а сразу 11.07.25 нельзя так было сделать? надо было 5 дней коллапса со светофорами устраивать.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:49:46 16-07-2025

Хорошая новость. Как поверху запустили - сразу в выходные в ленточный бор возвращаться легче стало. Может и сейчас еще улучшится движение там

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:50:13 16-07-2025

хорошая схема! молодцы авторы статьи!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:12:56 16-07-2025

Кто выйграл конкурс за рисования схемы?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:45:24 16-07-2025

ну так и кольцо - главная, и светофоры работают.... дурдом, а-ля Новосибирск

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:20:44 16-07-2025

половину водителе Барнаула нужно заставить перечитать ПДД движение на перекрестках с круговым движением.

  0 Нравится
Ответить
