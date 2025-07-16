В Барнауле запустили движение по большому кольцу строящейся развязки

Светофоры в связи с этим перевели в ожидающий режим

16 июля 2025, 12:45, ИА Амител

Строительство развязки в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле запустили движение по большому кольцу на пересечении Южного и Змеиногорского трактов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.

Как уточнили в ведомстве, это временная мера, в связи с которой светофоры перевели в ожидающий режим.

"Обращаем внимание водителей, что при выезде на круговое движение приоритет у автомобилей, которые уже едут по нему", – подчеркнули в региональном Минтрансе.

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

Напомним, 1 июля транспортный поток направили по одной полосе в направлении шоссе Ленточный Бор – Змеиногорский тракт. А 11 июля ввели новую временную схему движения, чтобы продолжать реконструкцию проезжей части на других участках. Основные изменения коснулись запуска второй полосы металлического путепровода, где теперь организовано двустороннее движение автомобилей. Одна полоса трассы – для выезда из ленточного бора, другая – для въезда в Барнаул.

Ввести развязку в эксплуатацию планируют до конца года. Она позволит уменьшить автомобильные заторы и обеспечит удобную связь разных районов города. Как ранее отметили в краевом Минтрансе, объект готов уже на 85%.

Строительство развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов планировали завершить в декабре 2024 года. Однако подрядчик нарушил сроки сдачи, и "Алтайавтодор" расторг с ним контракт. Сумма неотработанного аванса составила более 450 млн рублей. Заказчик потребовал взыскать с московской компании неосвоенные деньги. Региональный СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам, трудившимся на объекте.



Сейчас подрядчиком объекта выступает Центральное ДСУ.