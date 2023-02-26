Обидный вопрос. Психолог о том, как обида разрушает здоровье, характер и судьбу

Порой гору таблеток может заменить один акт искреннего прощения

26 февраля 2023, 12:59, ИА Амител

Иллюстрация: unsplash.com/Külli Kittus

Прощёное воскресенье отмечают православные в последний день перед Великим постом. Верующие просят прощения друг у друга, чтобы вступить в самый строгий и важный период телесного и духовного воздержания с чистой душой и смирением. Однако психологи считают, что прощать и отпускать обиды нужно не только в этот день, а всегда, ведь эта эмоция способна причинить вред не только психическому, но и физическому здоровью. Специалисты отмечают, что инфаркты, болезни желудка, ожирение и даже рак часто встречаются у людей с непрощённой обидой. Об этом нам рассказала и психолог краевого онкологического диспансера Алла Лобанова. Также мы поговорили о том, как научиться прощать – не формально, а раз и навсегда.

Что такое обида?

Это одна из самых распространённых человеческих эмоций, реакция на несправедливо причинённое огорчение, по сути – неоправданное ожидание. Обидеть могут слова, действия и даже бездействие человека в некоторых ситуациях.

Обида – очень непростое чувство. Это многосоставная эмоция, состоящая из двух базовых – печали и гнева/боли. Именно поэтому избавиться от неё порой бывает очень тяжело. А избавляться нужно обязательно.

"Обида – физически тяжёлое чувство. Недаром говорят: "обида камнем сдавила грудь", "тяжкий груз обиды", "горечь обиды". Обида крайне деструктивная и даже канцерогенная эмоция. Общаясь с онкологическими пациентами, я вижу, что часто именно обида становится "пусковым крючком" для развития рака. К примеру, рак груди или половой сферы – весьма распространённая история у женщин, переживших измену мужа или тяжёлый развод", – говорит Анна Лобанова.

Механизм запуска болезни через обиду выглядит следующим образом. Во время стресса (а обида – это стресс) в организме выделяется гормон адреналин. Он "включает" симпатическую систему человека, отвечающую за частоту пульса, сердцебиение, артериальное давление, перистальтику органов желудочно-кишечного тракта – все эти параметры во время стресса "скачут". В ответ на это организм начинает понижать активность иммунитета, изыскивая дополнительные энергетические ресурсы, чтобы урегулировать "взбунтовавшиеся" процессы. А подавленный иммунитет – это распахнутые ворота для любых болезней.

Кому больше нужно прощение – обидчику или обиженному?

Обоим. На самом деле, не только обиженный, но и обидчик переживает сильные эмоции, говорит эксперт.

Например, очень часто мотивом обидчика может быть элементарная зависть – тоже сильное деструктивное чувство. Прощение помогает избавиться от внутреннего негатива обоим участникам процесса.

Как нужно прощать?

Печаль и гнев, из которых формируется обида, – эмоции разного порядка, поэтому прорабатывать их нужно тоже по-разному.

Печаль – это всегда сожаление о чём-то в прошлом. Но прошлое нельзя изменить, поэтому эта эмоция бессмысленна и бесполезна. Единственный возможный вариант – понять это и завершить для себя ситуацию, из которой вы когда-то вышли на пике эмоций, поставить точку.

Другое дело – гнев/боль, это всегда про здесь и сейчас. И потому от них нужно избавляться технично, с помощью упражнений. Алла Лобанова рекомендует использовать следующие приёмы прощения.

"Ребёнок". Представьте человека, обидевшего вас, ребёнком. Не противным и мерзким, как бы вам хотелось под влиянием обиды, а нормальным – искренним и открытым. Постарайтесь увидеть в нём человека, который, возможно, и не хотел вас обидеть. Объясните ему простые истины о добре и зле – не факт, что он о них вообще знает. Поговорите с ним. На ребёнка невозможно сердиться долго – агрессия будет отступать. Поблагодарите его за то, что пообщался с вами. Не забудьте сказать спасибо и себе – за смелость.

"Рисунок обиды". Мысленно вернитесь к своей обиде. Проживите ситуацию ещё раз. Почувствуйте свою боль и постарайтесь представить её в виде визуального образа. Для этого последовательно ответьте себе на следующие вопросы. Где "живёт" эта эмоция: в сердце, в голове, груди? Какая она на ощупь? Какого цвета? Размера? Она холодная или горячая? Попробуйте нарисовать свою обиду на бумаге в виде образа, который возник в вашей голове.

Познакомьтесь с ней, начните диалог. Когда она появилась в вашей жизни? Какое влияние оказала на вас? Зачем она вам? Готовы ли вы отказаться от неё и чем заполните место в душе, если её вдруг не станет?

Проговорите со своей обидой – как вы сможете мирно сосуществовать, если она останется в вашей жизни, или попрощайтесь друг с другом здесь и сейчас, раз и навсегда.

Врага надо знать в лицо. Обида ‒ это тоже враг, и теперь вы знакомы. Перечеркните рисунок, поставьте точку в этой истории. Или уничтожьте лист бумаги с образом обиды – сожгите, порвите.

Как простить себя? Техника от Шакти Гавэйн.

Это, порой, самое сложное. Поможет техника от Шакти Гавэйн. Приготовьте два листа бумаги.

На первом напишите тех, на кого вы до сих пор таите обиду: имя и напротив – сформулированная претензия к этому человеку. Далее мысленно поговорите с каждым из этого списка. Расскажите ситуацию, как видите её вы. Объясните, что вы сейчас делаете всё возможное, чтобы конфликт был завершён раз и навсегда. Посмотрите в глаза воображаемому собеседнику и скажите: "Я прощаю, освобождаю тебя и дарю свободу. Будь счастлив и пусть каждый из нас пойдёт своей дорогой".

На втором листе бумаги напишите список с именами людей, которых обидели вы сами. Вспомните подробности ситуаций и мотивы своих поступков. И снова вступите в воображаемый диалог. Попросите прощения. Искренне скажите, что сожалеете об ошибках.

По завершении каждого шага на первом листе напишите: "Я простил и отпустил всех вас". На втором листе: "Я прощаю и освобождаю самого себя". Уничтожьте списки, а вместе с ними своё разочарование и боль.

"Выплёскивание". Мысленно соберите свою обиду в ведущей руке (которой пишете). Возьмите два-три листа бумаги и ручку. Решительно и резко, как выплескивают помои из ведра, "выплесните" весь свой гнев на обидчика на бумагу. Просто чиркайте, пока не почувствуете усталость или облегчение. После этого уничтожьте бумагу любым способом. В завершении необходимо привести себя в состояние гармонии, символом которой является круг, – порисуйте круги, много и разные.

"К сожалению, для русского менталитета не свойственна психологическая проработка эмоций, поэтому многие наверняка скептически отнесутся к этим упражнениям. А зря", – говорит Алла Лобанова.

Дело в том, что человеческий мозг технически не "видит" разницы между реально происходящими и вымышленными событиями. Поэтому общение со своей обидой, её выплёскивание на бумагу, уничтожение и т.п. он воспринимает как реальный акт освобождения и очищения.

Хотим мы или нет, мы постоянно испытываем какие-то эмоции. А отсутствие навыков работы с ними часто приводит к тому, что они начинают разрушать человека. Под влиянием обиды человек становится капризным, подозрительным, падает самооценка. Фокус внимания смещается с внутреннего на внешний, когда главным ориентиром и критерием себя становится то, что о тебе скажут другие люди. А характер, как известно, определяет и судьбу.

А если после прощения легче не стало, что-то не так сделал?

Неправильно простить невозможно. Можно попросить прощения формально или недопростить, то есть недостаточно проработать обиду. А сделать это с первого раза получается далеко не у каждого. Скорее всего, упражнения нужно будет повторить несколько раз, пока не наступит ощущения внутренней свободы.

Почему одни люди прощают легче, чем другие?

Всё зависит от темперамента и модели воспитания, которая использовалась в семье.

Так, сангвиники и холерики вспыльчивые, но и отходчивые – им легче прощать. У флегматика "позднее зажигание", но зато он может надолго застрять в обиде. Сложнее всего меланхоликам: они в целом склонны к страданиям и преувеличениям и даже маленькую обиду могут постепенно раздуть до вселенских масштабов.

Что касается воспитания, если родители культивируют свои обиды, видят в непрощении акт справедливости, то и ребёнок будет это делать.

Если обида справедлива, нужно ли прощать?

Даже если ваша обида справедлива, даже если вы никогда в жизни больше не будете общаться с обидчиком, чувство обиды нужно отпустить обязательно. Мы говорим: я на тебя обиделся, – то есть обидел себя, погрузил себя в боль и печаль.

"Обиды, тянущиеся из прошлого, привязывают вас к негативу, когда-либо присутствовавшему в вашей жизни. Физически вы вроде бы уже прожили эти события, но эмоционально вы вновь и вновь прокручиваете неприятный сценарий, как заевшую пластинку. Пережёвывая их, вы изъедаете в первую очередь себя. Из этого "болота" нужно обязательно выбираться", – напоминает психолог.

А не сочтут тех, кто прощает, мягкотелыми?

Специалист уверена, что никакая мягкотелость при этом не взращивается. Напротив, появляется мудрость, благодаря которой человек учится осознавать проблемы, видеть опасность тех или иных ситуаций и вовремя их устранять.