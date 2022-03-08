Барнаульские пожарные поздравили горожанок с 8 Марта
Спасатели собрали для женщин букет из роз и написали поздравление на пожарных машинах
8 марта 2022, 12:55, Илья Звягинцев
Бойцы первого пожарно-спасательного отряда Барнаула поздравили горожанок с 8 Марта. Поздравительный видеоролик опубликовали в социальных сетях.
На видео пожарные по одной розе собирают для женщин букет, а в конце «дарят» его на фоне пожарных машин, на которых написано «С 8 Марта!».
Ранее видеопоздравление для женщин записали известные мужчины Алтайского края.
Также поздравления опубликовал губернатор Виктор Томенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк и президент Владимир Путин.
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