Барнаульские пожарные поздравили горожанок с 8 Марта

Бойцы первого пожарно-спасательного отряда Барнаула поздравили горожанок с 8 Марта. Поздравительный видеоролик опубликовали в социальных сетях.

На видео пожарные по одной розе собирают для женщин букет, а в конце «дарят» его на фоне пожарных машин, на которых написано «С 8 Марта!».

Ранее видеопоздравление для женщин записали известные мужчины Алтайского края.

Также поздравления опубликовал губернатор Виктор Томенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк и президент Владимир Путин.