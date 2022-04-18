Дождь и небольшое похолодание. О погоде в Алтайском крае 19 апреля

Прохлада придёт на смену жаркой погоде в Алтайском крае 19 апреля, свидетельствуют данные регионального Гидрометцентра.

На большей части территории дневная температура составит +9...+14 градусов, в Барнауле термометры покажут +9...+11 градусов.

Местами по региону ожидается небольшой, по югу умеренный дождь. В краевой столице при этом преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.