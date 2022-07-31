Дожди, грозы и до +30. Прогноз погоды в Алтайском крае на 1 августа

Жаркая и дождливая погода будет преобладать на Алтае 1 августа, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха днём составит +25...+30 градусов. На большей части территории ожидаются дожди, грозы, возможен град. Ветер подует южный с переходом в северный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах местами шквалистое усиление до 15-20 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +25...+27 градусов. Прогнозируется кратковременный дождь и гроза. Как и в целом по региону, возможен град. Скорость ветра при порывах может достигать 13 м/с.