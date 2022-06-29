Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 30 июня
В некоторых районах края возможно выпадение осадков
30 июня 2022, 06:02, Илья Звягинцев
В некоторых районах Алтайского края 30 июня возможны осадки. Об этом рассказали в Гидрометцентре.
В регионе температура воздуха составит +19...+24 градуса. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы.
Ветер западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут +19...+21 градус. Преимущественно без осадков.
Ветер западный, 7-12 метров в секунду.
Комментарии
Новости партнеров