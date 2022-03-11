Google Cloud перестанет регистрировать пользователей из России

Облачный сервис Google Cloud временно перестанет регистрировать новых пользователей из России, сообщает РБК.

В компании отметили, что будут внимательно наблюдать за развитием событий. При этом в Белоруссии сервис продолжит работу без изменений.

Ранее россиянам стали недоступны покупки в Google Play Store, однако бесплатными приложениями можно будет пользоваться. Также Google приостановил монетизацию для российских СМИ. YouTube полностью отключил все формы монетизации для пользователей из России, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч».