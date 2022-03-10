Городские праздники в Барнауле перенесут в парки и на набережную во время работ на площади Сахарова

На площади Сахарова демонтируют водные резервуары, которые были установлены в начале прошлого века

10 марта 2022, 06:32

Городские праздники в Барнауле перенесут с площади Сахарова в парки и районы, а также на улицу Мало-Тобольскую и набережную Оби. В ближайшие месяцы площадь недоступна для массовых мероприятий из-за проведения на ней работ, пишет «Банкфакс» со ссылкой на администрацию города.

Напомним, в начале марта на площади Сахарова начался демонтаж баков — водных резервуаров, которые были установлены в начале прошлого века. Экскаваторы, гидромолоты и самосвалы будут работать на участке около четырёх месяцев.

Баки на площади Сахарова будут демонтировать четыре месяца

Баки на площади Сахарова будут демонтировать четыре месяца

На месте баков планируется возведение жилого комплекса. В середине февраля его отправили на доработку. ЖК будет разноэтажным: три жилые 15-этажки планируют объединить трёхэтажными коммерческими помещениями. В ЖК запроектирован подземный этаж, который займут техпомещения и парковка на 256 машино-мест. Въезд предусмотрен со стороны ул. Мерзликина. Дополнительно на участке разместят 51 парковочное место. В домах запланировано 212 квартир: 39 однокомнатных (площадью 47-63 квадратных метра), 90 — двухкомнатных (70-110 «квадратов»), 77 — трёхкомнатных (108-166 «квадратов») и шесть пентхаусов площадью 220-370 квадратных метров.

Главной особенностью ЖК служат коммерческие блоки: общественные помещения, расположенные как с проспекта Социалистического, так и улицы Мерзликина. Они будут рассчитаны не только на жильцов комплекса, но и на горожан. Так, здесь появятся торговые объекты и фитнес-центр (площадью почти 3 тыс. квадратных метров) с бассейном.

«Преемственность архитектуры». За что хвалили и критиковали проект 15-этажного ЖК на площади Сахарова

«Преемственность архитектуры». За что хвалили и критиковали проект 15-этажного ЖК на площади Сахарова

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