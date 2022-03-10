Городские праздники в Барнауле перенесут в парки и на набережную во время работ на площади Сахарова

Городские праздники в Барнауле перенесут с площади Сахарова в парки и районы, а также на улицу Мало-Тобольскую и набережную Оби. В ближайшие месяцы площадь недоступна для массовых мероприятий из-за проведения на ней работ, пишет «Банкфакс» со ссылкой на администрацию города.

Напомним, в начале марта на площади Сахарова начался демонтаж баков — водных резервуаров, которые были установлены в начале прошлого века. Экскаваторы, гидромолоты и самосвалы будут работать на участке около четырёх месяцев.

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Недвижимость Баки на площади Сахарова будут демонтировать четыре месяца

На месте баков планируется возведение жилого комплекса. В середине февраля его отправили на доработку. ЖК будет разноэтажным: три жилые 15-этажки планируют объединить трёхэтажными коммерческими помещениями. В ЖК запроектирован подземный этаж, который займут техпомещения и парковка на 256 машино-мест. Въезд предусмотрен со стороны ул. Мерзликина. Дополнительно на участке разместят 51 парковочное место. В домах запланировано 212 квартир: 39 однокомнатных (площадью 47-63 квадратных метра), 90 — двухкомнатных (70-110 «квадратов»), 77 — трёхкомнатных (108-166 «квадратов») и шесть пентхаусов площадью 220-370 квадратных метров.

Главной особенностью ЖК служат коммерческие блоки: общественные помещения, расположенные как с проспекта Социалистического, так и улицы Мерзликина. Они будут рассчитаны не только на жильцов комплекса, но и на горожан. Так, здесь появятся торговые объекты и фитнес-центр (площадью почти 3 тыс. квадратных метров) с бассейном.