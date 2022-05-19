Кратковременный дождь и гроза ожидаются местами в предгорьях Алтайского края днем 20 мая. Как сообщает региональный Гидрометцентр, дневная температура составит от +23 до +28 градусов.

Ветер юго-западный 7-12 м/с, по северу местами порывы 17 м/с.

В Барнауле от +24 до +26 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с.