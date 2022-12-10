Полпред Серышев вручил награды выдающимся жителям Алтайского края

Награды выдающимся жителям Алтайского края в День Героев Отечества, 9 декабря, вручили полпред президента в СФО Анатолий Серышев и губернатор Виктор Томенко, сообщили в правительстве региона.

Так, орден «Мать-героиня» получила жительница ЗАТО Сибирский Елена Китаева, которую в конце ноября этого звания удостоил Владимир Путин. За 42 года семейной жизни она с мужем воспитала 10 дочерей и 5 сыновей. «Это очень добрая, светлая семья. Пример, достойный подражания», — сказал полпред.

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Общество Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Алтайского края

«Всего государственными наградами Российской Федерации и наградами Алтайского края отмечены более 60 жителей региона. В их числе представители сфер промышленности, образования, здравоохранения, энергетики, банковского дела, транспорта, спорта, культуры, медиа, государственные и муниципальные служащие», — рассказали в правительстве

Помимо этого, орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней и медалью «За отвагу» наградили бойцов Росгвардии за участие в СВО.

Напомним, Анатолий Серышев приезжал в Барнаул в пятницу, 9 декабря. Помимо участия в церемонии вручения госнаград, полпред также посетил завод «Барнаултрансмаш», где обсудил с руководством компании актуальные вопросы работы предприятия, в том числе задачи кадрового обеспечения и выполнения государственного оборонного заказа, добавили в правительстве Алтайского края.