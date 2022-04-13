Потепление до +25 градусов придет в Алтайский край

В ближайшие дни в Алтайский край придёт волна тепла, которое постепенно сменится похолоданием. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В ближайшие дни температура воздуха в Алтайском крае поднимется до +20 градусов, а местами и до +25°С.

Однако уже в начале следующей недели в регионе серьёзно похолодает. Дневная температура опустится от +4...+9 градусов, а ночами возможны заморозки до -1 градуса (местами до -7°С).

Также в начале следующей недели метеорологи ожидают осадки в виде дождей и усиления ветра.

Снега в регионе быть не должно.