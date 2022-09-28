Ремонт продолжается: как выглядит храм в парке «Изумрудный», из которого съехал барнаульский планетарий

Ремонт Крестовоздвиженского храма в барнаульском парке «Изумрудный» продолжается. Кадры с места работ опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» Михаил Хаустов.

А вот как сейчас выглядит церковь изнутри показала уже алтайская актриса Виктория Гальцева, которая недавно побывала там на воскресном субботнике.

При этом 27 сентября митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил первую Божественную литургию в Крестовоздвиженском храме. В завершение праздничного богослужения владыка Сергий поздравил молящихся с праздником Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня.

Напомним, Крестовоздвиженский храм появился в городе в 1909 году. Через 30 лет территорию около него преобразили и сделали парк, а в 1950 году в здании церкви открыли планетарий, который проработал до 2019 года. После здание, которое считается памятником культуры, вернули РПЦ.