Такой день. Гибель людей на дорогах и снос красивого деревянного дома

Главные новости в Алтайском крае 16 октября

16 октября 2022, 23:30, Илья Звягинцев

С начала 2022 года на дорогах Алтайского края зафиксировали 527 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 23 человека. Ещё 625 человек в авариях получили различные травмы, рассказали в региональной ГИБДД.

Один из наиболее частых видов аварий — наезд на пешехода. За девять месяцев произошёл 241 такой инцидент. 14 человек при наезде погибли, а 243 — получили различные травмы.

41 ДТП в регионе произошло с водителями, стаж вождения которых не превышает двух лет. В таких авариях погибли два человека, а ещё 59 человек получили различные травмы.

Поля загорелись неподалеку от Рубцовска

Поля загорелись неподалеку от Рубцовска

В Барнауле сносят старый деревянный дом в центре города.

Здание на Пролетарской, 86, демонтируют при помощи спецтехники.

Горожане, которые застали процесс сноса, отметили, что им жалко дом с красивыми деревянными наличниками.

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В Барнауле на 104-м году жизни скончалась ветеран ВОВ Надежда Георгиевна Мордовцева.

После начала войны 19-летняя Надежда Георгиевна сама попросилась на фронт. Её просьбу несколько раз отклоняли, но в 1941 году всё-таки взяли.

Надежда окончила курсы военных радистов в Ташкенте, и в декабре 1941 года в группе из 20 девушек-связистов была направлена на Волховский фронт, во 2-ю Ударную армию.

Надежда Георгиевна прошла три концлагеря, перенесла тяжёлое ранение.

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