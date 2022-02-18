Такой день. Гибель полицейского в ДТП и закрытие ковидной поликлиники в Алтайском крае

Массовое ДТП произошло в Кытмановском районе Алтайского края. По данным следствия, 60-летний водитель за рулём Renault Kangoo нарушил ПДД и, не убедившись в безопасности, начал обгон движущихся в попутном направлении легкового и грузового автомобилей, в результате столкнувшись с Mazda Familia — в нём находились 23-летний сержант полиции Дмитрий Цорн, следователь краевого СУ СКР и гражданское лицо.

В результате ДТП полицейский скончался на месте происшествия, следователь СК с множественными переломами и травмой живота в тяжёлом состоянии доставлен в медицинское учреждение. Пассажир Mazda и водитель Renault также госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В отношении водителя Renault возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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